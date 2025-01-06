晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》今年仍是藍白綠權鬥模式

2025/01/06 05:30

時序進入二○二五年，台灣內外挑戰依然嚴峻，歷史顯然還沒有翻頁。根據最新出爐的民調，賴總統執政滿意度超過五成，民進黨的滿意度則與藍白相加勢均力敵，但藍白卻宣稱代表多數民意，在立法院以強力表決方式，通過國會擴權，以及爭議性法案，置民生法案及總預算於不顧。加上柯案引發的風波，更牽引藍白合，一致對抗民進黨。而對岸的中國則毫不放鬆軍機艦擾台，更強化對台灣的統戰力道。由此看來，二○二五年仍將是政黨對立激化的一年。

從本屆總統、立委選舉結果出爐後，就注定了國內政局陷入動盪不安的結局。結構性的原因是，藍白合不能成局，導致無法問鼎總統寶座，但藍白立委席次卻居優勢，可以輾壓民進黨；而且，白營八席在仇恨民進黨的黃國昌領導下，急於向傅崐萁交出投名狀，已完全不顧是非與國家安全，徹底向國民黨傾斜，因而人稱「白八席」為「小藍八」，堪稱實至名歸。今日更因柯文哲在北檢起訴後，多次抗爭仍遭延押，因此白營注定走上「傅隨組織」的命運。而在黃國昌不願依循司法程序，採取政治對抗策略，在柯被延押後更下達動員令，宣稱要集結民眾黨支持者和賴總統「釘孤支」。而國民黨主席朱立倫也立刻聲援，並喊出「堅定反對綠色威權，捍衛台灣司法正義」。其實，國民黨雖有宜蘭縣長林姿妙一審被判處十二年六月，然而民進黨也有鄭文燦遭到起訴，雖獲交保，但也在羈押與交保上多次攻防，更重要的是，民進黨並沒有聲援鄭文燦，斥責司法不公。反觀，黃國昌已當選代理黨主席，不趁機檢討反省，降低柯案對民眾黨的傷害，反而仿效街頭混混的口吻，高呼要與賴總統「釘孤支」，不但污損康乃爾法學博士的崇高地位，更是將民眾黨的未來與柯案綁在一起，企圖孤注一擲。可悲的是，一度以「正常倫」自我標榜的國民黨朱立倫，卻偏袒一審有罪的貪污犯，可見國民黨由上到下，幾無正常人可言。更重要的，黃、朱貴為在野兩大黨主席，卻無視柯案的檢舉者是藍營民代，而林姿妙案亦是白營政客所檢舉，硬將此種司法肅貪，貼上賴清德「政治迫害」、「綠色恐怖」標籤。

在野黨結盟對抗執政黨，本是政黨政治常態，但政黨之間的抗爭，必須在民主體制與規範之內，不能棄國家安全於不顧。偏偏藍白合所進行的政治行動，最後將會弱化台灣的國防、中央財政、破壞五權憲法架構，變相取消人民的罷免權，癱瘓憲法法庭。而這些破壞國家體制的作為，竟由充滿爭議性的立委傅崐萁所主導，並且，由一位充滿仇恨的黃國昌緊跟追隨。藍白合力推動擴權法案，希冀塑造立法院一權獨大的地位，而以藍白合席次超越綠營而言，國會擴權等於藍白成為實質執政黨；然而此一胡作妄為，遭到憲法法庭判決多數違憲。因此，為釜底抽薪，藍白一方面聯手推出憲法訴訟法修正案，一方面全面否決大法官提名人選，意圖癱瘓憲法法庭的運作，如此一來藍白的作為便可不受憲法牽絆。其它強行通過的爭議法案亦多屬政黨之私。以財劃法為例，中央須新增釋出新台幣三七五三億元給地方，但藍白執政縣市增加的金額，卻遠遠超過綠營執政縣市，明顯是一項有利於藍白政黨的法案。尤有甚者，部分施政項目係跨區域性，但新修財劃法只增加分配各地方的金額，卻未見如何補救中央預算大幅減少，將會衝擊全國性施政建設的配套措施。更嚴重的是，包括國防經費等中央計畫可能通案性刪減二十八％，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼，包括國防經費二九四五億元、撥補勞保一二○○億元、租金補貼四○○億元、少子女化對策三四六億元等。如果，國防經費不減，其他項目的預算減幅甚至要提高至三十七％。換言之，財劃法修正案，將會嚴重弱化中央政府對基礎建設、國防建設的推動，大幅減少全國性之社福、健保支出。相對的，地方分配款大幅增加，一則可能成為首長個人綁樁，培植個人政治勢力的資源；一則可能換來很多好大喜功，卻少有績效的蚊子建設，導致國家資源的浪費。

總之，藍白合如果不改去年的議事策略，一味推動弱化台灣的爭議性法案，必將是台灣的一場大災難。根本原因在於，一是雙方的策略聯盟係立基於對本土政權的仇恨，藍白與綠之間的政治角力，並非民主政治下的制衡監督，而是意圖徹底打倒對方的對抗模式。另一重要的原因是，被中共打敗而潰逃台灣的中國國民黨，與黨名抄襲自日治時代蔣渭水所創的台灣民眾黨，如今卻砲火一致對本土政權狂炸濫轟，但最後受害者必定所有的台灣人。可悲的是，此一藍白抗綠的權鬥模式，今年不太可能改變，如何化解此一台灣的生存危機，不但是民進黨政府，更是全民必須嚴肅對待的課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書