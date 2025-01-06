社論》今年仍是藍白綠權鬥模式

時序進入二○二五年，台灣內外挑戰依然嚴峻，歷史顯然還沒有翻頁。根據最新出爐的民調，賴總統執政滿意度超過五成，民進黨的滿意度則與藍白相加勢均力敵，但藍白卻宣稱代表多數民意，在立法院以強力表決方式，通過國會擴權，以及爭議性法案，置民生法案及總預算於不顧。加上柯案引發的風波，更牽引藍白合，一致對抗民進黨。而對岸的中國則毫不放鬆軍機艦擾台，更強化對台灣的統戰力道。由此看來，二○二五年仍將是政黨對立激化的一年。

從本屆總統、立委選舉結果出爐後，就注定了國內政局陷入動盪不安的結局。結構性的原因是，藍白合不能成局，導致無法問鼎總統寶座，但藍白立委席次卻居優勢，可以輾壓民進黨；而且，白營八席在仇恨民進黨的黃國昌領導下，急於向傅崐萁交出投名狀，已完全不顧是非與國家安全，徹底向國民黨傾斜，因而人稱「白八席」為「小藍八」，堪稱實至名歸。今日更因柯文哲在北檢起訴後，多次抗爭仍遭延押，因此白營注定走上「傅隨組織」的命運。而在黃國昌不願依循司法程序，採取政治對抗策略，在柯被延押後更下達動員令，宣稱要集結民眾黨支持者和賴總統「釘孤支」。而國民黨主席朱立倫也立刻聲援，並喊出「堅定反對綠色威權，捍衛台灣司法正義」。其實，國民黨雖有宜蘭縣長林姿妙一審被判處十二年六月，然而民進黨也有鄭文燦遭到起訴，雖獲交保，但也在羈押與交保上多次攻防，更重要的是，民進黨並沒有聲援鄭文燦，斥責司法不公。反觀，黃國昌已當選代理黨主席，不趁機檢討反省，降低柯案對民眾黨的傷害，反而仿效街頭混混的口吻，高呼要與賴總統「釘孤支」，不但污損康乃爾法學博士的崇高地位，更是將民眾黨的未來與柯案綁在一起，企圖孤注一擲。可悲的是，一度以「正常倫」自我標榜的國民黨朱立倫，卻偏袒一審有罪的貪污犯，可見國民黨由上到下，幾無正常人可言。更重要的，黃、朱貴為在野兩大黨主席，卻無視柯案的檢舉者是藍營民代，而林姿妙案亦是白營政客所檢舉，硬將此種司法肅貪，貼上賴清德「政治迫害」、「綠色恐怖」標籤。

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在野黨結盟對抗執政黨，本是政黨政治常態，但政黨之間的抗爭，必須在民主體制與規範之內，不能棄國家安全於不顧。偏偏藍白合所進行的政治行動，最後將會弱化台灣的國防、中央財政、破壞五權憲法架構，變相取消人民的罷免權，癱瘓憲法法庭。而這些破壞國家體制的作為，竟由充滿爭議性的立委傅崐萁所主導，並且，由一位充滿仇恨的黃國昌緊跟追隨。藍白合力推動擴權法案，希冀塑造立法院一權獨大的地位，而以藍白合席次超越綠營而言，國會擴權等於藍白成為實質執政黨；然而此一胡作妄為，遭到憲法法庭判決多數違憲。因此，為釜底抽薪，藍白一方面聯手推出憲法訴訟法修正案，一方面全面否決大法官提名人選，意圖癱瘓憲法法庭的運作，如此一來藍白的作為便可不受憲法牽絆。其它強行通過的爭議法案亦多屬政黨之私。以財劃法為例，中央須新增釋出新台幣三七五三億元給地方，但藍白執政縣市增加的金額，卻遠遠超過綠營執政縣市，明顯是一項有利於藍白政黨的法案。尤有甚者，部分施政項目係跨區域性，但新修財劃法只增加分配各地方的金額，卻未見如何補救中央預算大幅減少，將會衝擊全國性施政建設的配套措施。更嚴重的是，包括國防經費等中央計畫可能通案性刪減二十八％，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼，包括國防經費二九四五億元、撥補勞保一二○○億元、租金補貼四○○億元、少子女化對策三四六億元等。如果，國防經費不減，其他項目的預算減幅甚至要提高至三十七％。換言之，財劃法修正案，將會嚴重弱化中央政府對基礎建設、國防建設的推動，大幅減少全國性之社福、健保支出。相對的，地方分配款大幅增加，一則可能成為首長個人綁樁，培植個人政治勢力的資源；一則可能換來很多好大喜功，卻少有績效的蚊子建設，導致國家資源的浪費。

總之，藍白合如果不改去年的議事策略，一味推動弱化台灣的爭議性法案，必將是台灣的一場大災難。根本原因在於，一是雙方的策略聯盟係立基於對本土政權的仇恨，藍白與綠之間的政治角力，並非民主政治下的制衡監督，而是意圖徹底打倒對方的對抗模式。另一重要的原因是，被中共打敗而潰逃台灣的中國國民黨，與黨名抄襲自日治時代蔣渭水所創的台灣民眾黨，如今卻砲火一致對本土政權狂炸濫轟，但最後受害者必定所有的台灣人。可悲的是，此一藍白抗綠的權鬥模式，今年不太可能改變，如何化解此一台灣的生存危機，不但是民進黨政府，更是全民必須嚴肅對待的課題。

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