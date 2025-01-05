星期專論》紅色恐怖：中國戒嚴下的台灣

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

一旦中共控制台灣全部或部分地區，中央軍委將指派武警部隊在台灣實施戒嚴，並進行掃蕩鎮壓。圖為中國武警部隊。（取自網路）

孫子曰：「知彼知己者，百戰不殆。」這句話若應用於當前，意味著台灣人民應該了解自己並認識中國共產黨（中共），以確保台灣能夠立於不敗之地，甚至可能遏阻中共的侵略。

台灣人民每天從國防部和新聞媒體，接收中國人民解放軍威脅的相關資訊。然而，有一個領域需要更深入的探討，即中華人民共和國（中國）將動用哪些力量在台灣實施戒嚴，以及生活在中國戒嚴體制下會產生什麼後果。

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國民黨戒嚴38年 台灣人傷痛

台灣人民對戒嚴有切膚之痛。台灣曾經歷長達卅八年的國民黨戒嚴時期（一九四九年至一九八七年），以及四十三年的白色恐怖（一九四九年至一九九二年），直到一九九二年九月廿一日廢除《刑法》第一○○條為止。也有人認為，白色恐怖始於國民黨在二二八大屠殺事件期間及之後，兩次宣布戒嚴又解嚴（一九四七年二月廿八日至三月二日，以及三月九日至五月十六日）。台灣處於戒嚴狀態下的時間為全世界第二長，僅次於敘利亞復興黨（Ba’ath party）獨裁政權統治時期（一九六三年至二○一一年）。

一九四九年之前，國民黨在中國也曾於一九二○年代（日本帝國入侵中國前）和一九四五年後，實施過不同形式的戒嚴。

台灣人民應該記住，抵抗中共企圖奪佔台灣有多麼重要，因為中共將會實施我所謂「紅色恐怖」（Red Terror）的戒嚴統治。

中國戒嚴是什麼？

一九九六年三月一日，中國國家主席江澤民簽署《中華人民共和國戒嚴法》。這項法律頒佈的時間，是在一九八九年天安門廣場大屠殺已經過了七年，以及第三次台海危機（一九九五年七月至一九九六年三月）落幕之後。中共從這些事件及其他衝突中汲取教訓，該法載明中共如何利用人民武裝警察部隊（PAP）、人民警察及解放軍，鎮壓大規模的民眾抗議行動。

中共在一九八二年成立武警部隊，以減輕解放軍鎮壓內部動亂的負擔。武警成為執行戒嚴的主要力量，解放軍則在需要時經中央軍事委員會（CMC）批准，可以出手協助。一九八九年的天安門廣場大屠殺，展示了出動解放軍的條件設定。中共下令解放軍以武力驅離天安門廣場的抗議者，造成至少一萬名平民死亡。當時，中共在一九八九年五月廿日宣布戒嚴，直到一九九○年一月十一日才解除。中共領導階層希望藉此制止遍及全國四○○多個城市的學生示威活動，而且正如同中國俗諺「殺雞儆猴」所揭示的，對天安門廣場的暴力鎮壓，可能成為未來對付民間騷亂的行動指南。自此之後，中共大幅增加武警的維穩經費，以避免重演天安門廣場事件的媒體形象災難。儘管戒嚴令名義上於一九九○年解除，但中共在西藏、東突厥斯坦（新疆）、內蒙古和香港等地的一黨專政體制，實際上仍是變相的戒嚴。

中共若奪台 武警進駐戒嚴鎮壓

二○二○年六月廿一日，中國國家主席習近平簽署修訂版《中華人民共和國人民武裝警察法》。該法第四十九條規定：「人民武裝警察部隊執行戒嚴任務，依照《中華人民共和國戒嚴法》的有關規定執行。」因此，一旦中共控制台灣全部或部分地區，中央軍委將指派武警部隊在台灣實施戒嚴，並進行掃蕩鎮壓。

《中華人民共和國人民武裝警察法》第二條規定，「人民武裝警察部隊是中華人民共和國武裝力量的重要組成部分，由黨中央、中央軍事委員會集中統一領導。」解放軍主要理論刊物之一《戰略學》（Science of Military Strategy）（二○二○年版）指出，武警的主要職責包括：「維護政治、制度及政權安全，應對緊急救援，反恐行動，空中支援，保障海洋權益，行政執法及防禦作戰。」二○一八年，中國海警局劃歸武警部隊管轄，或許是為了強化武警對島嶼的海陸掌控能力。

因此，當中國海警逼近台灣或其外島時，我們應該意識到，這正是中共未來執行戒嚴、封鎖和／或隔離的武力。

武警部隊負責執行中國各地的內部鎮壓行動。例如，二○一九年，中國大幅增加部署於香港的武警和解放軍部隊，以鎮壓「反送中」抗爭行動。中共在香港利用武警與解放軍部隊平息抗爭的經驗，為其鎮壓民主人士提供行動指引。二○二三年美國國防部年度《中國軍力報告》指出，中共任命擁有「新疆反恐經驗」的前武警部隊副參謀長彭京堂，擔任解放軍駐港部隊司令員。此外，中共也利用武警壓制東突厥斯坦和西藏的騷亂。

武警部隊編制達六十餘萬人，分為內衛部隊、機動部隊及海警部隊三大部分。在戰爭時期，武警部隊由中央軍委或中央軍委授權戰區解放軍指揮。

中共海軍海警艦艇 美海軍2.5倍

中國海警則是全世界規模最大的海岸防衛隊，擁有超過五○○艘艦艇，包括一五○艘區域及遠洋巡邏艦（排水量超過一○○○噸）、五十艘區域巡邏船（超過五○○噸），以及三○○艘沿岸巡邏艇（一○○至四九九噸）。

許多專家認為，中國海警是解放軍海軍的延伸。事實上，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議計畫主任波林（Greg Poling）指出，許多國家認為，中國海警「可以說是中國的第二海軍…該地區和美國等外部國家普遍認為，中國海警並非真正的海岸防衛隊，而是換上不同塗裝的海軍。」正如波林的評估，主要海警船艦的指揮官和海警高階官員，往往都是海軍退役軍官。新的海警船艦是由退役的海軍船艦改裝而成，或是在海軍的造船生產線上進行改造。波林注意到，新一代的海警船艦看起來「與海軍船艦無異」，包括配備七十六公釐口徑的艦砲，表明它們「是一支軍事化的力量」。如果這種說法成立，則中共的海上力量規模（海軍擁有三七○艘船艦，海警擁有五○○艘艦艇），幾乎是美國海軍（三五五艘）的二．五倍！

中國海警船艦按照《中華人民共和國海警法》（二○二一年）和《海警局第三號令》（即《海警機構行政執法程序規定》，二○二四年六月十五日）規定執行任務。根據這些法規，海警局被授權：（一）在「我國管轄海域」扣押外國船隻和人員，最長可達六十天；（二）對國內外組織使用武器；以及（三）拘捕涉嫌違法者，包括：（1）非法進出中國；（2）涉嫌協助他人非法進出中國；（3）非法居留或非法就業；以及（4）危害國家安全與利益、破壞社會公共秩序，或涉嫌從事其他非法或犯罪活動。

二○二四年美國國防部關於中國軍事力量的年度報告指出，武警第二機動總隊「駐紮於福州，所屬單位集中於福建及東南沿海周邊省分，主要任務是支援解放軍為可能爆發的台灣海峽衝突預做準備。」《中華人民共和國海警法》允許海警使用武力（這並非一般海防隊的正常活動），包括在台灣海峽、東中國海和南中國海。

一旦戰爭爆發，中國海警將與海軍合作，阻止船隻進出台灣。倘若台灣被併吞，武警及其海警部隊將拘捕違反中國法律的人士。前述法令還允許逮捕危害國家安全的人士，包括支持或曾經支持台灣獨立的任何人。

恐嚇台灣人 北京懲獨可判死刑

二○二四年六月，中國正式制定追究支持或曾經支持台灣獨立者的規範。為此，中國最高人民法院向執法機關和法院提供具體的法律指示，指導如何調查、起訴並審理觸犯《中華人民共和國刑法》第一○三條（涵蓋組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一者）相關案件，並增添廿二項具體指示，明確指出包括台灣人與外國人在內的台獨支持者屬於懲治對象。不久前的二○二四年十月，中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華聲稱，民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠及黑熊學院，被列入台獨頑固分子清單將受到懲戒，此乃「依法懲『獨』的正義之舉」。

這項新的法律指示容許對違法者處以數年監禁、無期徒刑，甚至死刑。此外，該指示還允許中國法院在犯罪嫌疑人缺席的情況下，進行審判和定罪，而且不設追訴時效（第十七條）。

結論

根據前述討論，讀者應該掌握以下三點：第一，武警僅次於解放軍，是對台灣民主的第二大威脅。

如果中共下令解放軍及中國所有的強制性力量接管台灣，中共勢必會宣布戒嚴，屆時台灣人民將再次遭受邪惡統治的折磨。我希望本文能讓更多人瞭解，中共除了解放軍之外的其他威脅。

其次，在中國進行「灰色地帶」行動期間，美國及「第一島鏈」國家應將中國海警局這些「政府船舶」（government ships）視為軍艦。

西方國家應該重新評估海岸防衛隊與中國海警的交流合作，因為中國海警的任務，遠比其他國家的海防隊更為邪惡。

最後，國際社會應該嘗試記錄、制裁並起訴參與侵犯人權，以及其他國際違法行為的中國人員，尤其是武警部隊成員。這些人應該在離開中國的庇護範圍後，隨時隨地被追訴，被禁止進入其他國家，尤其是與政府官員會面。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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