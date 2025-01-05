晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》紅色恐怖：中國戒嚴下的台灣

2025/01/05 05:30

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

一旦中共控制台灣全部或部分地區，中央軍委將指派武警部隊在台灣實施戒嚴，並進行掃蕩鎮壓。圖為中國武警部隊。（取自網路）一旦中共控制台灣全部或部分地區，中央軍委將指派武警部隊在台灣實施戒嚴，並進行掃蕩鎮壓。圖為中國武警部隊。（取自網路）

孫子曰：「知彼知己者，百戰不殆。」這句話若應用於當前，意味著台灣人民應該了解自己並認識中國共產黨（中共），以確保台灣能夠立於不敗之地，甚至可能遏阻中共的侵略。

台灣人民每天從國防部和新聞媒體，接收中國人民解放軍威脅的相關資訊。然而，有一個領域需要更深入的探討，即中華人民共和國（中國）將動用哪些力量在台灣實施戒嚴，以及生活在中國戒嚴體制下會產生什麼後果。

國民黨戒嚴38年 台灣人傷痛

台灣人民對戒嚴有切膚之痛。台灣曾經歷長達卅八年的國民黨戒嚴時期（一九四九年至一九八七年），以及四十三年的白色恐怖（一九四九年至一九九二年），直到一九九二年九月廿一日廢除《刑法》第一○○條為止。也有人認為，白色恐怖始於國民黨在二二八大屠殺事件期間及之後，兩次宣布戒嚴又解嚴（一九四七年二月廿八日至三月二日，以及三月九日至五月十六日）。台灣處於戒嚴狀態下的時間為全世界第二長，僅次於敘利亞復興黨（Ba’ath party）獨裁政權統治時期（一九六三年至二○一一年）。

一九四九年之前，國民黨在中國也曾於一九二○年代（日本帝國入侵中國前）和一九四五年後，實施過不同形式的戒嚴。

台灣人民應該記住，抵抗中共企圖奪佔台灣有多麼重要，因為中共將會實施我所謂「紅色恐怖」（Red Terror）的戒嚴統治。

中國戒嚴是什麼？

一九九六年三月一日，中國國家主席江澤民簽署《中華人民共和國戒嚴法》。這項法律頒佈的時間，是在一九八九年天安門廣場大屠殺已經過了七年，以及第三次台海危機（一九九五年七月至一九九六年三月）落幕之後。中共從這些事件及其他衝突中汲取教訓，該法載明中共如何利用人民武裝警察部隊（PAP）、人民警察及解放軍，鎮壓大規模的民眾抗議行動。

中共在一九八二年成立武警部隊，以減輕解放軍鎮壓內部動亂的負擔。武警成為執行戒嚴的主要力量，解放軍則在需要時經中央軍事委員會（CMC）批准，可以出手協助。一九八九年的天安門廣場大屠殺，展示了出動解放軍的條件設定。中共下令解放軍以武力驅離天安門廣場的抗議者，造成至少一萬名平民死亡。當時，中共在一九八九年五月廿日宣布戒嚴，直到一九九○年一月十一日才解除。中共領導階層希望藉此制止遍及全國四○○多個城市的學生示威活動，而且正如同中國俗諺「殺雞儆猴」所揭示的，對天安門廣場的暴力鎮壓，可能成為未來對付民間騷亂的行動指南。自此之後，中共大幅增加武警的維穩經費，以避免重演天安門廣場事件的媒體形象災難。儘管戒嚴令名義上於一九九○年解除，但中共在西藏、東突厥斯坦（新疆）、內蒙古和香港等地的一黨專政體制，實際上仍是變相的戒嚴。

中共若奪台 武警進駐戒嚴鎮壓

二○二○年六月廿一日，中國國家主席習近平簽署修訂版《中華人民共和國人民武裝警察法》。該法第四十九條規定：「人民武裝警察部隊執行戒嚴任務，依照《中華人民共和國戒嚴法》的有關規定執行。」因此，一旦中共控制台灣全部或部分地區，中央軍委將指派武警部隊在台灣實施戒嚴，並進行掃蕩鎮壓。

《中華人民共和國人民武裝警察法》第二條規定，「人民武裝警察部隊是中華人民共和國武裝力量的重要組成部分，由黨中央、中央軍事委員會集中統一領導。」解放軍主要理論刊物之一《戰略學》（Science of Military Strategy）（二○二○年版）指出，武警的主要職責包括：「維護政治、制度及政權安全，應對緊急救援，反恐行動，空中支援，保障海洋權益，行政執法及防禦作戰。」二○一八年，中國海警局劃歸武警部隊管轄，或許是為了強化武警對島嶼的海陸掌控能力。

因此，當中國海警逼近台灣或其外島時，我們應該意識到，這正是中共未來執行戒嚴、封鎖和／或隔離的武力。

武警部隊負責執行中國各地的內部鎮壓行動。例如，二○一九年，中國大幅增加部署於香港的武警和解放軍部隊，以鎮壓「反送中」抗爭行動。中共在香港利用武警與解放軍部隊平息抗爭的經驗，為其鎮壓民主人士提供行動指引。二○二三年美國國防部年度《中國軍力報告》指出，中共任命擁有「新疆反恐經驗」的前武警部隊副參謀長彭京堂，擔任解放軍駐港部隊司令員。此外，中共也利用武警壓制東突厥斯坦和西藏的騷亂。

武警部隊編制達六十餘萬人，分為內衛部隊、機動部隊及海警部隊三大部分。在戰爭時期，武警部隊由中央軍委或中央軍委授權戰區解放軍指揮。

中共海軍海警艦艇 美海軍2.5倍

中國海警則是全世界規模最大的海岸防衛隊，擁有超過五○○艘艦艇，包括一五○艘區域及遠洋巡邏艦（排水量超過一○○○噸）、五十艘區域巡邏船（超過五○○噸），以及三○○艘沿岸巡邏艇（一○○至四九九噸）。

許多專家認為，中國海警是解放軍海軍的延伸。事實上，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議計畫主任波林（Greg Poling）指出，許多國家認為，中國海警「可以說是中國的第二海軍…該地區和美國等外部國家普遍認為，中國海警並非真正的海岸防衛隊，而是換上不同塗裝的海軍。」正如波林的評估，主要海警船艦的指揮官和海警高階官員，往往都是海軍退役軍官。新的海警船艦是由退役的海軍船艦改裝而成，或是在海軍的造船生產線上進行改造。波林注意到，新一代的海警船艦看起來「與海軍船艦無異」，包括配備七十六公釐口徑的艦砲，表明它們「是一支軍事化的力量」。如果這種說法成立，則中共的海上力量規模（海軍擁有三七○艘船艦，海警擁有五○○艘艦艇），幾乎是美國海軍（三五五艘）的二．五倍！

中國海警船艦按照《中華人民共和國海警法》（二○二一年）和《海警局第三號令》（即《海警機構行政執法程序規定》，二○二四年六月十五日）規定執行任務。根據這些法規，海警局被授權：（一）在「我國管轄海域」扣押外國船隻和人員，最長可達六十天；（二）對國內外組織使用武器；以及（三）拘捕涉嫌違法者，包括：（1）非法進出中國；（2）涉嫌協助他人非法進出中國；（3）非法居留或非法就業；以及（4）危害國家安全與利益、破壞社會公共秩序，或涉嫌從事其他非法或犯罪活動。

二○二四年美國國防部關於中國軍事力量的年度報告指出，武警第二機動總隊「駐紮於福州，所屬單位集中於福建及東南沿海周邊省分，主要任務是支援解放軍為可能爆發的台灣海峽衝突預做準備。」《中華人民共和國海警法》允許海警使用武力（這並非一般海防隊的正常活動），包括在台灣海峽、東中國海和南中國海。

一旦戰爭爆發，中國海警將與海軍合作，阻止船隻進出台灣。倘若台灣被併吞，武警及其海警部隊將拘捕違反中國法律的人士。前述法令還允許逮捕危害國家安全的人士，包括支持或曾經支持台灣獨立的任何人。

恐嚇台灣人 北京懲獨可判死刑

二○二四年六月，中國正式制定追究支持或曾經支持台灣獨立者的規範。為此，中國最高人民法院向執法機關和法院提供具體的法律指示，指導如何調查、起訴並審理觸犯《中華人民共和國刑法》第一○三條（涵蓋組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一者）相關案件，並增添廿二項具體指示，明確指出包括台灣人與外國人在內的台獨支持者屬於懲治對象。不久前的二○二四年十月，中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華聲稱，民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠及黑熊學院，被列入台獨頑固分子清單將受到懲戒，此乃「依法懲『獨』的正義之舉」。

這項新的法律指示容許對違法者處以數年監禁、無期徒刑，甚至死刑。此外，該指示還允許中國法院在犯罪嫌疑人缺席的情況下，進行審判和定罪，而且不設追訴時效（第十七條）。

結論

根據前述討論，讀者應該掌握以下三點：第一，武警僅次於解放軍，是對台灣民主的第二大威脅。

如果中共下令解放軍及中國所有的強制性力量接管台灣，中共勢必會宣布戒嚴，屆時台灣人民將再次遭受邪惡統治的折磨。我希望本文能讓更多人瞭解，中共除了解放軍之外的其他威脅。

其次，在中國進行「灰色地帶」行動期間，美國及「第一島鏈」國家應將中國海警局這些「政府船舶」（government ships）視為軍艦。

西方國家應該重新評估海岸防衛隊與中國海警的交流合作，因為中國海警的任務，遠比其他國家的海防隊更為邪惡。

最後，國際社會應該嘗試記錄、制裁並起訴參與侵犯人權，以及其他國際違法行為的中國人員，尤其是武警部隊成員。這些人應該在離開中國的庇護範圍後，隨時隨地被追訴，被禁止進入其他國家，尤其是與政府官員會面。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書