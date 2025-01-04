自由廣場》旅讀上海不如旅讀台灣 翁曉玲該修的台灣學分

◎ 秦靖

國民黨不分區立委翁曉玲濃烈的大中國意識，將台灣奧運男雙金牌「麟洋配」稱做「中國人的驕傲」，也質詢大法官被提名人「中國人是外國人嗎？」的問題，面對前南投縣議員史雪燕未放棄中國國籍而被解除公職一事，翁曉玲更宣稱「所有大陸地區人民就是中華民國的國民」。

當翁曉玲在清大通識中心的兼課被披露為「旅讀上海」，學生需繳費三萬元到上海學習時，筆者深覺翁曉玲該修的學分應該是「旅讀台灣」的課程。

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根據「入出國及移民法」明確規定，中華民國國民係指具有中華民國國籍，並在台灣設有戶籍或為在台灣的無戶籍國民。這項規定清楚界定了國民身分的法律要件，絕非如翁曉玲恣意妄言「所有大陸地區人民就是中華民國的國民」。

國民的身分不僅涉及權利，更帶有義務，最基本的公民義務就是「納稅」，但兩岸的兩國人民可曾向對岸政府盡過「納稅」的義務？沒有! 翁曉玲身為台灣立委，憑藉自身執迷的大中國意識，刻意混淆法律定義，更忽視現實狀況，以致發言屢屢引發爭議，所立的法律更慘遭憲法法庭宣告違憲，榮膺「立院違憲新三寶之一」。這般水準的立委沒有法律專業，不斷在中國議題展現僵化的意識形態，笑罵由人，素質堪憂。

其次，清大學生與其花三萬元去「旅讀上海」，不如好好看一下曾入圍電視金鐘「自然科學及人文紀實節目主持人獎」的《呂讀台灣》。曾為補教老師的主持人呂捷深接台灣地氣，他談論台灣與中國時說「一千多年前的事，你如數家珍 七、八十年前的事，你卻一無所知。一千公里外的事，你如喪考妣，孕育你的土地，你卻視而不見」。對照翁曉玲迷戀中國心，全然漠視台灣這塊土地賜予她的一切，翁曉玲更該修習的是深入認識這片土地的「旅讀台灣」課程。

權力與學歷的高高在上，自我感覺良好的大中國意識形態，造就了翁曉鈴的中國式傲慢自大，國民黨繼續放任這樣的不分區立委繼續傷害台灣、傷害自家政黨形象，這樣好嗎？無法真正認識台灣、理解台灣，焉能制定出符合台灣人民需求的法案呢？中國國民黨真的要搭上「媚中」的失速列車，放棄在台灣執政的任何可能性嗎？

（作者是教育工作者）

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