晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》周處除三害 一位醫師對柯文哲的誠懇呼籲

2025/01/04 05:30

◎ 韓明榮

我是第一代柯粉，眼看柯文哲目前處境，覺得很惋惜。他本來有機會做台灣的英雄，却身陷牢獄，猶做困獸之鬥。

柯文哲的下一步應該如何走？我覺得，上上策應該是「勇於認罪」，他曾說「做錯事了，就承認，道歉！」，台灣俗語說「仙人打鼓有時錯，腳步踏錯啥人沒有？」柯還說：「政治不難，回歸良心而已」。二○一四年柯文哲首次選台北市長時，以台灣民主前輩蔣渭水醫師為榜樣。如今的柯文哲，應該回頭是岸，回到初衷，追隨蔣渭水腳步，為台灣自由民主、社會安定和繁榮做出餘生最後貢獻。

第一、柯文哲若能看破名利，悔改認錯，發揮他尚存的影響力，讓民眾黨八席不分區立委別再配合國民黨做出違憲亂政的事，就可馬上解決立法院亂象甚至因而伴隨的國安危機。

第二、柯文哲應該主動聯繫逃亡國外的許芷瑜（橘子），請她回台說明案情，讓司法訴訟儘快落幕，讓台灣社會回歸平靜。

柯文哲若能做到上述兩件事情，那就幫台灣做功德，可以將功補過。台灣人是善良的，會給柯文哲機會重新做人。

此有前例，聖經上有位使徒保羅，保羅原本迫害基督徒，後來受到聖靈感動，認罪悔改，追隨耶穌並將福音傳到各地，造福人群，至今令人敬佩。

我以第一代柯粉以及醫師身分，誠懇建議柯文哲：正視聖徒保羅的例子，自我認罪悔改，協助解決國會亂象，讓台灣的政治回復正軌，讓人民重回平靜生活，如此，將功補過，善莫大焉！

（作者是醫生 台灣南社副社長 前高雄市衛生局長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書