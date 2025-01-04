自由廣場》周處除三害 一位醫師對柯文哲的誠懇呼籲

◎ 韓明榮

我是第一代柯粉，眼看柯文哲目前處境，覺得很惋惜。他本來有機會做台灣的英雄，却身陷牢獄，猶做困獸之鬥。

柯文哲的下一步應該如何走？我覺得，上上策應該是「勇於認罪」，他曾說「做錯事了，就承認，道歉！」，台灣俗語說「仙人打鼓有時錯，腳步踏錯啥人沒有？」柯還說：「政治不難，回歸良心而已」。二○一四年柯文哲首次選台北市長時，以台灣民主前輩蔣渭水醫師為榜樣。如今的柯文哲，應該回頭是岸，回到初衷，追隨蔣渭水腳步，為台灣自由民主、社會安定和繁榮做出餘生最後貢獻。

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第一、柯文哲若能看破名利，悔改認錯，發揮他尚存的影響力，讓民眾黨八席不分區立委別再配合國民黨做出違憲亂政的事，就可馬上解決立法院亂象甚至因而伴隨的國安危機。

第二、柯文哲應該主動聯繫逃亡國外的許芷瑜（橘子），請她回台說明案情，讓司法訴訟儘快落幕，讓台灣社會回歸平靜。

柯文哲若能做到上述兩件事情，那就幫台灣做功德，可以將功補過。台灣人是善良的，會給柯文哲機會重新做人。

此有前例，聖經上有位使徒保羅，保羅原本迫害基督徒，後來受到聖靈感動，認罪悔改，追隨耶穌並將福音傳到各地，造福人群，至今令人敬佩。

我以第一代柯粉以及醫師身分，誠懇建議柯文哲：正視聖徒保羅的例子，自我認罪悔改，協助解決國會亂象，讓台灣的政治回復正軌，讓人民重回平靜生活，如此，將功補過，善莫大焉！

（作者是醫生 台灣南社副社長 前高雄市衛生局長）

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