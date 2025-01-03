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自由廣場》前主席涉貪/代主席不打貪卻打檢察官?

2025/01/03 05:30

◎ 朱孟庠

民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴並具體求刑廿八年半，近日交保後請辭主席，剛上任的代理主席黃國昌馬上就說民眾黨要設立「司法正義工作小組」。美名為防檢濫權，實際卻是以政治力壓迫司法。這個黨無視人間律法，毫無標準，法官裁定免押柯文哲，就「謝謝法官」；法官若裁定收押柯文哲，就大罵「司法不公」，顛倒黑白，肆無忌憚，操弄輿論，愚弄草民。

歷經一一四天的羈押，柯文哲才剛出來就大剌剌與證人、立委開會、擁抱，他們如何保證沒有私下勾串？本案諸多證人並非中央委員，怎麼也都進了會場？如果相信人性是自私的、是求生存的，這豈不就是一場串證大會？完全無視法官的交保條件。尤其更有三名證人，在柯交保後立即翻供，還嗆要告檢察官，反差何其大，柯的實際影響力，由此窺知。

民進黨過去即使是陳水扁前總統暨前主席涉貪，在馬政府檢調程序不正義（卸任當天就遭境管等）之下，民進黨並未藉政治力壓迫司法；行政院副院長鄭文燦涉貪污罪遭收押，連起訴都還沒有，民進黨廉政會就將鄭停權三年。

反觀宜蘭縣長林姿妙被起訴，朱立倫不但不開除黨籍，還聲稱「司法用擴大打擊的方式對付林姿妙」藍白蔑視司法，儘管罪證確鑿，猶挑戰法治，別忘了，林姿妙是民眾黨宜蘭黨部之委陳琬惠去檢舉，高虹安、柯文哲則是國民黨籍北市議員去檢舉，藍白互相檢舉，卻都誣「賴」民進黨。

台灣的社會和諧及司法公信建立不易，如今還能經得起藍白這般玩弄摧殘多久？

（作者是李登輝基金會 前副秘書長）

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