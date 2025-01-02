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自由廣場》 宜蘭縣長涉貪判刑 應承認失職向縣民道歉

2025/01/02 05:30

◎ 魏思源

宜蘭縣長林姿妙被控以處理民間用地免徵土增稅，換取土地作為藍營二○二○年總統、立委大選競總使用，獲有免拆等不正利益涉貪案，宜蘭地法審理後，依涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及洗錢防制法特殊洗錢罪，判處合併執行十二年六個月，褫奪公權六年，並依「地方制度法」停職，成為繼新竹市長高虹安後，第二位被停職的縣市長。宜蘭縣長被依圖利等罪判刑，這發生在素來以陳定南先生身體力行「清廉執政」的民主聖地上，實在令人痛心。

法官認為，林姿妙身為民選地方首長，未恪盡職守，竟基於私人情誼，涉指揮下屬破壞公務員執行職務的公正性及人民對於公務員應公正、廉潔的信賴，因此依法重判。林姿妙卻在得知後，抨擊台灣司法已被政治綁架，然而林姿妙至今仍無法解釋為何帳戶有近八千萬來源不明的財產，教縣民如何信服？

有意參選二○二六年宜蘭縣長選舉的國民黨立委吳宗憲表示，內政部以財產來源不明罪火速讓林姿妙停職，是政治思考、政治操作。他說，財產來源不明罪比圖利罪輕，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪怎可一審判決就停職？那是因為公務員財產來源不明罪二○○九年才增訂，規定縣市首長犯罪停職的地方制度法則是一九九九年就公布，當時並無公務員財產來源不明罪，才會出現「較輕的罪反而導致林姿妙停職」這樣少見的狀況，乃屬依法有據，沒什麼政治思考、政治操作。

林姿妙為了一己之私，犧牲了宜蘭人長久所引以為傲的清廉價值，不僅嚴重損害縣府形象，影響縣府運作與執行效率，更讓宜蘭蒙上陰影。林姿妙身為宜蘭縣首名因貪污遭停職縣長，破壞制度逾越法律，應承認失職並向全體縣民道歉。

（作者從事資訊業）

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