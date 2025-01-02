自由廣場》徹查20萬入中籍台人 也別忘「翁曉玲們」！

◎ 木鐸

網紅「八炯」溫子渝與創作歌手「閩南狼」陳柏源，日前公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露中共最新對台統戰手法，更顯示已有廿萬的台灣人取得中國身分證。

頓時徹查廿萬人在哪裡的聲音湧現台灣社會。

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姑且不論廿萬人這個數字是中國官方數字，還是中共宣傳部門的吹噓數字，或假消息農場釋放的認知數字。的確，部分國人為了配合中共統戰的政治利益，或基於經濟利益，或基於不可告人的個人利益，設法取得中共不同級別政府發放的中國人民身分證時有所聞，這些人的確會給台灣造成不同程度的國安危機，國人應「禦敵從嚴」。避免這種人拿著中國官方發放的身分證在台灣人的圈子招搖撞騙。

同時，吾人更需清理的是像「翁曉玲們」這樣的「殖人」。「殖人」是中國近年流行的網絡用詞，它沒有明確的官方定義，但常被用來「描述那些極度崇拜西方，貶低和仇恨自己祖國的人。這些人的特性是慕強舔外、奴性深重、雙重標準、極端反『華』」。只要把最後『華』字改成台灣，「翁曉玲們」完全適用。

事實顯示，國民黨不分區立委翁曉玲上任以來，積極倡導或附和提出毀憲亂政法案及慕中舔共、貶抑台灣的言行舉止的劣跡斑斑。

這些報導外溢，成了中共「台灣同胞西望王師」的宣傳素材，迷惑國際社會對台灣的理解。翁曉玲日前更利用與總統府秘書長潘孟安質詢機會，「引經據典」偷換概念，提出中共收復台灣有理的論述。

根據中國〈國家安全法〉第十一條，「每個國民都有維護國家安全的責任和義務」。直言之，當中共以國家安全之名，要你當間諜破壞台灣，命你偷盜或提供企業機密，你就得幹，因為它是「責任和義務」。翁曉玲是否因維持有中國身分而如此賣命盡「責任和義務」令人好奇，如果沒有中國身分證，卻如此為中國賣命，那就是如假包換中國社會共識下的殖人了。

（作者從商）

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