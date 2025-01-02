晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》徹查20萬入中籍台人 也別忘「翁曉玲們」！

2025/01/02 05:30

◎ 木鐸

網紅「八炯」溫子渝與創作歌手「閩南狼」陳柏源，日前公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露中共最新對台統戰手法，更顯示已有廿萬的台灣人取得中國身分證。

頓時徹查廿萬人在哪裡的聲音湧現台灣社會。

姑且不論廿萬人這個數字是中國官方數字，還是中共宣傳部門的吹噓數字，或假消息農場釋放的認知數字。的確，部分國人為了配合中共統戰的政治利益，或基於經濟利益，或基於不可告人的個人利益，設法取得中共不同級別政府發放的中國人民身分證時有所聞，這些人的確會給台灣造成不同程度的國安危機，國人應「禦敵從嚴」。避免這種人拿著中國官方發放的身分證在台灣人的圈子招搖撞騙。

同時，吾人更需清理的是像「翁曉玲們」這樣的「殖人」。「殖人」是中國近年流行的網絡用詞，它沒有明確的官方定義，但常被用來「描述那些極度崇拜西方，貶低和仇恨自己祖國的人。這些人的特性是慕強舔外、奴性深重、雙重標準、極端反『華』」。只要把最後『華』字改成台灣，「翁曉玲們」完全適用。

事實顯示，國民黨不分區立委翁曉玲上任以來，積極倡導或附和提出毀憲亂政法案及慕中舔共、貶抑台灣的言行舉止的劣跡斑斑。

這些報導外溢，成了中共「台灣同胞西望王師」的宣傳素材，迷惑國際社會對台灣的理解。翁曉玲日前更利用與總統府秘書長潘孟安質詢機會，「引經據典」偷換概念，提出中共收復台灣有理的論述。

根據中國〈國家安全法〉第十一條，「每個國民都有維護國家安全的責任和義務」。直言之，當中共以國家安全之名，要你當間諜破壞台灣，命你偷盜或提供企業機密，你就得幹，因為它是「責任和義務」。翁曉玲是否因維持有中國身分而如此賣命盡「責任和義務」令人好奇，如果沒有中國身分證，卻如此為中國賣命，那就是如假包換中國社會共識下的殖人了。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書