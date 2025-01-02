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自由廣場》審判結果翻說詞 司法正義的「薛丁格實驗」

2025/01/02 05:30

◎ 林志翰

從「我相信司法」到「司法已死」的距離！

政客對司法制度的態度，經常展現驚人的量子疊加狀態，從「相信司法」到「痛斥司法」，轉變比變臉還快，更無視不久前的說話邏輯。

在法院外，審判結果尚未宣布，政客按住胸口，目光如炬，強調自己對台灣司法制度有信心，「我堅信司法公正！」，「司法是民主最後一道防線，我願意讓司法還我清白！」，「我沒有貪污！法院一定會還我公道！」。

但在判決出爐那一刻，卻發生劇情轉折！遭訴後，彷彿打開平行宇宙大門，政客高喊「這是政治迫害！」。昨天對司法制度推崇備至，今天搖身變成最憤怒的控訴者︰「司法已淪為政治打手！這是赤裸裸的司法迫害！」

支持者也同步展現驚人轉換能力，所挺的政客遭羈押禁見就是「司法已死！」，獲重金交保就視若彷彿無罪獲釋「司法還我公平正義！」。這種集體記憶的選擇性清除能力，令人嘆為觀止。

這種司法信仰的量子疊加狀態，就像「薛丁格的貓」一般，同時處於既死又活的兩種狀態。一旦判決結果與期待相左、當政治利益遭受威脅，政客無視於社會大眾超過七成的不信任度，頻頻咆哮怒斥司法檢調廉是執政黨的政治工具，抑或佯裝無辜地說「原來我是安捏被起訴」的天真話語，再轉身痛批台灣司法已被政治綁架。

當政客貪污受賄，他所收的「錢」就不叫「賄賂」，而是支持者崇拜的「政治獻金」，就像薛丁格那隻處於生死疊加態的貓。只不過，「薛丁格的貓」實驗描述的是量子力學中客觀的物理現象，政客對「賄賂」的詮釋卻試圖製造一個認知的疊加態，企圖模糊行為本質，達到卸責目的。

如同「薛丁格的貓」必須在打開盒子的那一刻顯現其真實狀態，金錢的本質是「政治獻金」還是有不法意圖的「賄款」也終將在司法的檢視下顯露真相。這也提醒台灣人民，你我信仰政治人物的言行時，務必張大眼睛檢視、始終保持警醒的思維，才能看穿這些試圖混淆是非的言詞詭辯，你我才不會被政治人物操弄。

（作者為國中教師）

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