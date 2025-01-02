晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》跨年煙火的美麗與哀愁…

2025/01/02 05:30

◎ 溫順德

二○二四年最後一夜，各地紛辦跨年晚會，除主打藝人卡司外，煙火施放絢爛程度，亦互相較勁。而台北一○一大樓，璀璨煙火繽紛奪目，不惟吸引國人目光，更躍上國際媒體，儼然成為台灣意象。

煙火的美麗與哀愁，向為一刀雙刃的兩難。在寂寥夜空當中，姹紫嫣紅煙花綻放，炫目又吸睛，壯觀場景劃破天際，尤在重大節慶時，藉由五彩煙火助興，更有歡樂氛圍。再由觀光角度來看，跨年煙火秀，總能吸引人潮也帶動商機，有助活絡地方經濟。以一○一為例，當日周邊高空餐廳，幾個月前早已訂滿；而面對大樓的飯店，訂房率達九成以上；其正面效益，確實不容置疑。

煙火雖說炫麗奪目，然美麗背後的代價，除產生不小空污，造成地面環境污染，更可能釀成危險。像台中煙火落焰直衝人群，不僅有數位民眾受傷，甚至草地多處起火，引發安全性的疑慮。此外施放煙火，全台多個縣市編列預算，起碼上億元，也有浪費公帑之嫌。近年環保意識抬頭，為了減少空污，許多宮廟禁香，然而公部門編大錢帶頭施放煙火，何嘗不是一大諷刺？

除跨年與雙十外，各縣市為推動觀光，也以煙火吸引遊客，澎湖花火節即顯例。活動登場初期，刺激低迷觀光景氣，確實成為一帖良藥，但煙火不具在地性特色，施放形式趨於單一，周邊活動又無變化，隨著花火節結束，觀光客跟著離去。煙火絕非萬靈丹藥，近年澎湖遊客減少，不啻是最好的註解。

煙火帶來視覺饗宴，絢爛過後也帶來許多危害，污染與觀光的兩難，短期之內恐是無解，但兩者間如何平衡，卻是必須正視課題。透過適當管理控制，發揮煙火正面效益，減少對環境的影響，相關單位得加把勁！

（作者為高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書