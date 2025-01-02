自由廣場》跨年煙火的美麗與哀愁…

◎ 溫順德

二○二四年最後一夜，各地紛辦跨年晚會，除主打藝人卡司外，煙火施放絢爛程度，亦互相較勁。而台北一○一大樓，璀璨煙火繽紛奪目，不惟吸引國人目光，更躍上國際媒體，儼然成為台灣意象。

煙火的美麗與哀愁，向為一刀雙刃的兩難。在寂寥夜空當中，姹紫嫣紅煙花綻放，炫目又吸睛，壯觀場景劃破天際，尤在重大節慶時，藉由五彩煙火助興，更有歡樂氛圍。再由觀光角度來看，跨年煙火秀，總能吸引人潮也帶動商機，有助活絡地方經濟。以一○一為例，當日周邊高空餐廳，幾個月前早已訂滿；而面對大樓的飯店，訂房率達九成以上；其正面效益，確實不容置疑。

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煙火雖說炫麗奪目，然美麗背後的代價，除產生不小空污，造成地面環境污染，更可能釀成危險。像台中煙火落焰直衝人群，不僅有數位民眾受傷，甚至草地多處起火，引發安全性的疑慮。此外施放煙火，全台多個縣市編列預算，起碼上億元，也有浪費公帑之嫌。近年環保意識抬頭，為了減少空污，許多宮廟禁香，然而公部門編大錢帶頭施放煙火，何嘗不是一大諷刺？

除跨年與雙十外，各縣市為推動觀光，也以煙火吸引遊客，澎湖花火節即顯例。活動登場初期，刺激低迷觀光景氣，確實成為一帖良藥，但煙火不具在地性特色，施放形式趨於單一，周邊活動又無變化，隨著花火節結束，觀光客跟著離去。煙火絕非萬靈丹藥，近年澎湖遊客減少，不啻是最好的註解。

煙火帶來視覺饗宴，絢爛過後也帶來許多危害，污染與觀光的兩難，短期之內恐是無解，但兩者間如何平衡，卻是必須正視課題。透過適當管理控制，發揮煙火正面效益，減少對環境的影響，相關單位得加把勁！

（作者為高中校長）

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