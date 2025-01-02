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自由廣場》播放央視跨年節目 台北淪為中國城？！

2025/01/02 05:30

◎ 田豐文

蔣萬安參選台北市長時曾宣示，共機不再擾台、雙方對等前提下，是舉辦雙城論壇的條件，沒想到，中國繼續顢頇霸道擾台，蔣市長卻堅持舉辦雙城論壇，毫無誠信及格局。當上海黨官喊兩岸一家親，蔣竟連要求釋放遭中國濫捕的三名年邁一貫道道親都不敢，簡直就是自我矮化。

民怨尚未平息，北市府照慣例舉辦跨年晚會，市府廣場電視大螢幕竟播放中共官媒《央視》跨年節目，更赫見五星旗及中共戰機呼嘯的畫面，讓台北淪為中國城，引發排山倒海撻伐。陸委會也痛批「極為不妥」，相關單位應負起責任，確實道歉檢討。

蔣萬安任由中國一再予取予求，已毫無招架之力，現在連市府內部的跨年轉播，也被中國官媒、五星旗、戰機攻陷，這不叫做螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。雖觀傳局出面承認是工作人員疏失，但蔣萬安有必要公開向全民道歉，追究相關行政及民事賠償責任。

其次，蔣萬安現在走的路線完全與馬英九一個樣，對內批評民進黨政府，對中國則是逆來順受，百般討好，對於中國無所不用其極矮化台灣、打壓台灣，共機共艦天天擾台及製造世界紛爭的野蠻行徑，非但不敢大聲斥責，還要熱臉貼冷屁股「加強交流」。蔣若不改變路線，未來勢必成為中國統戰的樣板，遭到國人唾棄。

（作者是公務員，新北市民）

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