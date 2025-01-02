自由廣場》誰想和，誰在惡鬥？ 台灣人看清楚！

◎ 吳哲文

朝野政治人物發表元旦談話，正常之事，也應受到公評；特別是中國國民黨的朱主席，宣稱「期許二○二五年是『和』的一年」，對照該黨立委等政治人物過去一年言行，讓人感到諷刺，更不禁質疑真意。

就拿該黨立委過去一年表現、及朱主席評價為例，明明為強推多項實質侵害台灣公共利益的法案，不惜違反實質審議等立法原則，屢將草案草率送出委員會，更在三讀時多次施暴排除異己，而朱主席竟宣稱該黨才是全民利益的代表者，反而是賴總統與民進黨在鬥在野，難道朱主席以為話反過來就能自欺欺人？

請繼續往下閱讀...

加上強推法案得逞後，近日竟以一紙黨團行文，就要同黨的立法院長韓國瑜， 讓總統府暫緩公告甫通過的財劃法及選罷法修正案，更視憲政與法治為無物、將行政權任憑該黨搓揉，更令人懷疑朱主席的「和」，本音是不是要賴政府，放任該黨違法亂紀而不加阻止？

而面對中國習政權，近期除軍事擾襲恫嚇未歇外，也未放棄對台統戰，台灣仍是中國展現赤色帝國主義野心的頭號目標，但，朱主席在做什麼？一邊用所謂兩岸同文同種、求同存異之類語言自愚愚人，一邊卻在財劃、選罷法修惡及國防預算等方面，配合中國當局削弱台灣防備！這不是藍營惡鬥台灣人，那什麼才是？

恕筆者直言，朱主席的「和」，不過是自甘為中國當局在台「木馬」、加速推進中國禍台議程的基調下，要賴政府與台灣人吞忍惡行，讓他們持續惡鬥台灣…國人必須看穿朱主席們語戲背後的盤算，採取各種適切行動，以遏阻該黨與其背後中國當局的對台妄念得逞！

（作者為服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法