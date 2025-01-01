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自由廣場》回應「軍校生見習延長」 應比照上士配階暨保障

2025/01/01 05:30

◎ 陳埜

拜讀貴版「軍校生見習是重要一環」，對於張玲玲學姐的看法深表贊同，但針對學生家長的擔憂，包括學生在部隊「見習」的身分不明、在部隊因公死亡只能領取學生撫恤等問題，國防部應設法化解其成見，才能讓軍校生到部隊見習的制度真正達到結合理論與實務的目的，並提升軍校學生職場適應能力。

筆者當年在軍校，畢業前也曾至部隊見習兩週，或許因為是見習，且身分是學生，加上只有兩週，導致部隊幹部只叫我們在旁見習就好，相關工作分配及任務派遣，或值星排長的衛哨兵輪值排定，則都沒有被安排參與，兩週就彷彿走馬看花，感覺只是換個場域「上課」而已，對於提升部隊的實務經驗無甚助益，未來一旦部隊見習改為十八週，勢必要融入部隊生活，並參與部隊運作，對於未來軍旅生涯或有助於提前適應。

只是，一旦要融入部隊生活，就應讓見習官的身分獲得正名，才能在部隊實際參與見習暨體驗。過去筆者在軍校一、二年級時，身分雖是學生，但薪餉職銜為「中士學生」，三、四年級則是「上士學生」，國防部或可考慮將四年級見習學生正名為「上士見習官」，並配掛上士軍階，如此到部隊見習才能真正參與各項運作，且身分為上士，階級比士官和士兵較高一些，比較方便領導連隊的士官兵。

另外，讓「上士見習官」在部隊領取上士軍餉，萬一發生意外，也可領取上士軍階的撫恤金而得到保障，如此或可平息學生及家長的怒火，達到國防部透過提早下部隊見學來結合理論與實務的企盼，並提升軍校學生職場適應能力的目的。

（作者是退伍軍人）

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