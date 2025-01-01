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自由廣場》農民被出賣 還得幫國民黨數鈔票

2025/01/01 05:30

◎ 姜連山

立委張嘉郡在國民黨記者會上要求農業權納入國土計畫法，將務農當作犧牲，要求中央設計「農業發展權移轉」，要有錢的縣市特別補償。但這不僅是繼財劃法修惡之後，再搶其他縣市的錢，更是「犧牲雲林農民地主，換取增加縣政府的收入」。發展權移轉的概念是︰當私人不動產因公益而受到限制時，為了保障所有權人的權益，讓容積等開發權益可以賣掉，以換取保護不動產永久不變。

一九六五年美國紐約市的市地標保護法，是第一個發展權移轉的法案；在台灣則有保護歷史建物而同意「容積移轉」的案例。由此可知，張嘉郡要求的「農地發展權移轉」，就是要賣掉農地開發權，讓農地永遠不能變更。雲林縣政府將水林鄉超過七成土地畫為「農一」，古坑鄉的「農一」更是占了全縣兩成以上。請問委員是想賣掉哪些地方的發展權呢？更何況，還將地主權益偷換概念成為地方政府犧牲，進而要求修法補償縣政府。這是要賣掉地主的發展權，以換取縣府的財政收入。

在國土計畫法當中，縣政府本來就能依發展需求來改變畫設，從無不能變動的問題。但實際上，雲林縣政府的土地開發機會，如縣府近期積極主導的「虎尾產業園區」開發，仍是使用台糖農地。可知縣府所說土地發展受限，只是拿國土計畫法當藉口，從來沒想過給一般農民共享開發的機會。國民黨提案的農業權，只是搶財政收入、搶農地開發權賣給城鄉發展，是真正犧牲農民的惡法。農地是農民生產的根基，不該成為政治的籌碼。有意角逐縣長大位的政治人物，不該用話術唬弄、欺騙農民。

（作者是農業工作者）

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