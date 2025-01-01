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社論》台灣民主的變奏曲

2025/01/01 05:30

二○二四過去了，但這一年不會真正過去，因為，它或顯或隱預示了，二○二五以後的台灣民主，行將走向另一種模式。新的模式，會是何種面貌，目前言之過早。可以確定的是，新的模式將大異於李、扁、馬、蔡以來的舊模式。有人認為，政治很遠，不必理會。麻煩的是，你不理政治，政治會管你。台灣民主的變奏曲，還密切攸關台灣的未來命運。更當注意到，後面還有全球民主退潮的背景。

儘管賴政府少數執政，這次本土政權的挑戰，仍與扁政府的朝小野大不同。扁政府，固然受到在野黨牽制，但第一屆任期結束前，國、親、連、宋還想東山再起，所以內政、軍事、外交、兩岸（尤其後者）不致造次，以免嚇跑主流民意。二○○四，牽手護台灣，三一九槍擊案，扁連任驚險過關。不幸，二○○五開始，連戰領銜揭開「連胡會」，九二共識、聯共制台獨。從此，朝野關係開始質變：泛藍與中共化敵為友，泛綠取代中共，成為泛藍的首要敵人。二○○八，馬英九踩著阿扁執政失敗之階，輕鬆班師回朝重新執政。八年馬政府，遵循連路線、連結中國，最後結束於馬王鬥爭、太陽花學運、「馬習會」。卸任後，馬更不避諱，積極充當北京「共促統一」之馬前卒。

接著，小英八年，藍營有機會敗部復活，卻兩次好球被兩次三振。主事者，吳敦義、朱立倫的選戰策略，顯然是造成敗筆的主因。當前，朱立倫仍掌帥旗，也對明年主席改選志在必得。藍營，折損了韓國瑜、侯友宜，下一回合誰來出征，目前狀況不明。連續三屆在野，朱記國民黨，中共兄弟黨面前，自然更矮一截，「共產黨奶水」，也更為維生系統所必需。二○二四大選期間，朱立倫派夏立言勤跑對岸，所圖為何，令人好奇。本屆立法院，朱主席透過該黨立院黨團，結納白營八位不分區，幾乎搞到國會獨裁、藍白執政、對中國開門揖盜的地步。而兩股在野勢力，所力推的修法版本，無不指向弱化本土、中央政府，有助於北京推進謀台目標。他們根本不想討論法案，端靠多數暴力通過不堪討論的法案。朝野關係，遂進一步敵對化。

藍營高層有個口頭禪，很悅耳叫「親美、友日、和中」。而過去幾年，這個口頭禪，早已被他們自我解構。疑美論，反美論，從疫情到台海危機，成了他們的主旋律。加上過去這一年的操作，台灣的政治生態，儼然產生一種效應：民進黨，國民黨，這兩個主要政黨，已經以前者的親美反中、後者的親中反美拉開陣勢。此時，中國介入台灣的程度，還是一個謎。然而，中國已經取得原本屬於美國的勢力範圍（藍營），應可視為不爭的事實。果真如此，藍綠輪流執政，未來台灣的政黨輪替，不免令人有不同國家認同換檔之感。這，當然不是二三○○萬人之福。

另，台灣民主新模式，催生了政治新物種。柯文哲，「墨綠素人」起手，卻cosplay毛澤東、雍正，中國那邊一直要我選總統，中國的幹部比台灣優秀，兩岸一家親對話比對幹好，雙城論壇非辦不可，如此身在曹營心在漢，堪稱政治新物種的典型。至傅崐萁、翁曉玲、陳玉珍、徐巧芯等，擺脫「老藍男」的拘謹，敢衝敢撞，不必遵守憲政規則，也不在乎多數選民觀感。他們背後的黨中央，也不是桃園縣長、新北市長的朱立倫，而是唯北京馬首是瞻的習友友，國共同聲一氣。諸多政治新物種，上級指導彷彿在北京。他們的政治前途想像，與其說寄託在國民黨重新執政，不如說是北京致力改變台海現狀後的論功行賞，一如香港、澳門的「愛國者」。民主新模式，政治新品種，大江東去浪淘盡，王金平、柯建銘所代表的「協商政治」，俱往矣。

政治力場改變，青鳥行動、太陽花學運的能量不可同日而語，國會的朝野協商機制形同虛設，憲政機關的權力制衡如兒戲，乃至憲法法庭亦遭癱瘓。影響所及，台灣民主穩健運作的基礎，短短一年就震災連連。亂源，或，震央，就在立法院。悲觀的是，這樣的立法院，還有三年的歹戲拖棚。其中，柯文哲官司纏身，黃國昌版藍白合，只要民眾黨不（被）解散，八白委大可我行我素。此情此景，已夠賴政府頭疼了，遑論北京機艦擾台、圍台軍演、灰色戰略等配合「以台灣反對台灣」，且不到三週川普即將始政。內外變數，相乘效應，考驗著賴政府，也考驗著二三○○萬人。

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