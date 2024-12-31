自由廣場》民主最後防線 罷免救台灣

◎ 史里

台灣正面臨前所未有的民主危機。中共透過滲透國會，利用民主的弱點，著手將台灣推向香港化，逐步瓦解我們的自由與民主體制，最終達成「控制台灣」的野心。在這場攸關國家安全的鬥爭中，每個台灣人都應該保持警覺。此因政治與經濟息息相關，沒有健康的政治環境，就不可能有穩定的經濟發展。

前日，基進黨議員李宗霖在記者會上挑戰國民黨提出的財劃法，直指政策問題，揭露背後的陰謀與不公。他的行動證明，地方議會的聲音至關重要。每一位基層的民意代表，都應該像他一樣站出來，揭穿藍白聯手的亂政，喚醒更多民眾看清事實。

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同時，各地罷免行動如火如荼地展開。罷免不僅是對個別不適任立委的反制，更是台灣人民守護民主的重要行動。罷免行動代表的是人民再次擁有選擇權的機會，也是我們向世界表明台灣對民主堅守的象徵。

然而，我們必須認清，時間不站在台灣這邊。中共的滲透策略與藍白兩黨的合作，利用民主制度來反民主，讓我們的自由面臨極大威脅。如果我們選擇沉默，未來只會更黑暗。任何鄉愿與妥協，都是對獨裁的退讓。

國民黨近期提出的財劃法和老人福利法，實質上是為中共滲透鋪路無異，加劇台灣內部的分配不公。這些法案看似為民，實則為了破壞台灣的根基。我們需要更多勇敢及理性的聲音，揭露這些陰謀，守護我們的家園。

罷免各地起飛，是我們對抗中共陰謀的最直接回應。這次行動，極可能是台灣人民最後一次使用罷免權的機會。若不站出來，未來的選舉或將名存實亡，成為被操弄的工具。

（作者為台南市市民）

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