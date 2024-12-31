自由廣場》欲令台灣「淪陷」 國民黨應開除翁曉玲

◎ 林逸民

國民黨不分區立委翁曉玲「心向中國」的發言過去不勝枚舉，25日她在國會與總統府秘書長潘孟安針鋒相對時，潘明確說明「中華民國就是台灣」、「主權涵蓋台澎金馬」，翁曉玲竟然突發狂言，竟稱「若認為中華人民共和國的主權範圍涵蓋台灣地區」，「他們收復台灣有什麼不對？」

在兩蔣時代，中共的統治區叫「匪區」或「淪陷區」，而台灣則稱作「復興基地」，中華人民共和國成立時，其領土並無台灣，台灣從來不曾為中國所有，翁曉玲竟稱「收復」，甚至說被中國攻下沒有什麼不對，她以立委身分在國會這樣說，台灣人民豈能接受？就算是對國民黨的選民，如此言論也已是明目張膽的叛亂「通匪」行徑。

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翁曉玲是國民黨的不分區立委，代表國民黨的立場，台灣人民要嚴厲質問國民黨，翁曉玲的言論是否就是國民黨認可的主張？若是，在兩蔣時代，恐怕全黨都要以「通匪」逮捕甚至槍決；如今即使已民主化，但這種意圖通敵叛國，宣稱把領土送給敵國也沒什麼不對的行為，在當今民主國家必定要受到國安單位調查。

國民黨若不認同翁曉玲發言，請立即開除黨籍，讓她失去立委資格。國民黨若繼續讓翁曉玲保有不分區立委，那就表示國民黨的立場就是如此。

翁曉玲還還搬出國民黨過去的荒謬言論，認為「中華民國簡稱中國」所以就是中國，而中華人民共和國也是簡稱中國。依她的說法，那麼中非共和國豈不也是中國了？她的邏輯讓人哭笑不得，也戳破國民黨大中國主義的虛無：中國若是簡稱，那中華民國建國之前豈有簡稱中國者？若依此，中國歷史最多一百多年，沒有什麼千年文明，更沒有什麼長遠歷史。

中華民國建國的時候，領土並無台灣，中華人民共和國建國的時候，領土也沒有台灣，無論是哪個「中國」，中國沒有台灣是很明顯的事實。中國若要「收復」失土，應該趕緊向俄羅斯討回半個黑瞎子島、唐努烏梁海，整個蒙古國，以及中國在中印戰爭主動放棄的現今印度阿魯納查邦，中國稱之為「藏南」。中國應該去收復的地方太多了，趕緊認真收復吧，不要騷擾從來就不屬於中國的台灣。

過去冷戰時代因美國戰略「聯中制蘇」，國際上對中國的蠻橫無理要求裝聾作啞，不置可否，一度使得台灣處境困難，如今不同了，歐美最大的假想敵就是中國，主要國家接連闡明《聯合國二七五八號決議》只與中國有關、無涉台灣，世界主要國家都認定台灣歸台灣、中國歸中國。翁曉玲之流若還要再胡言亂語，就去中非共和國幻想吧。

（作者為福和會理事長 台灣聯合國協進會理事長）

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