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自由廣場》誘台人入籍 認清中共的統戰手法

2024/12/30 05:30

◎ 劉哲瑋

網紅八炯頻道「攝徒日記」日前公開「中國統戰紀錄片下集」，延續上集主軸「揭發中國如何收買台灣」，這次陳柏源到中國福建泉州的台青基地會見名叫林金城的人。林自稱○五年就到中國，並稱中國拆屋多快、建設多快，且抨擊民主雖說尊重大家意見，但會導致發展變慢，而中共有高度規劃，因此他認為中共的擘畫優於台灣的民主。

然而，這種避免直接談論政治，讓一般民眾看中國文化、城市建設…等的做法，就是中共對台統戰的手法，讓比較不具政治敏感度的民眾降低戒心，藉此懷疑自由民主。假如，中國的建設有賴中共高度擘劃，這表示中國的發展完全不需要聽從人民聲音、不管民眾需求，因此才有一堆爛尾樓、荒廢高鐵站、棄置的全新電動車。因為，人民的需求有沒有被滿足並不重要，重要的是共產黨高官能不能被滿足。

之後，林金城拿了一張卡片給陳柏源看，陳很訝異表示這是「身分證」，由於有鏡頭在的關係，對方很怕被爆料，怕被取消國籍，這就表示這些拿中國身分證的人清楚知道我國法律規定，拿了中證就會被除籍，這一段畫面也顯示已有不少台灣人拿到中國身分證。這些拿證的人不知跟著統戰起舞多久了，希望政府能徹查到底！

最後，陳柏源前往廈門的海峽導報總部，牆上掛滿台灣政治人物的祝賀題辭，包含：朱立倫、洪秀柱、王金平、連戰、韓國瑜、吳成典、郁慕明、宋楚瑜…等，甚至連號稱白色力量、新政治的柯文哲也在內。這也無怪乎，上述政治人物對中國的態度常常曖昧不明，像王金平日前拋出「兩岸主權同而不分」，馬辦還趕緊應和；然而現代國家的主權是不可能同而不分，如果主權相同那就是同一個國家，也就是「一國兩制」的另一種說法，只是換個說法混淆大眾。

而海峽導報社長助理林靖東更鼓催陳柏源投入台灣地方選舉，並聲稱可以幫助買票。過去台灣檢調就查出不少統促黨人士透過買票影響選舉，這片段更證實中共確實試圖透過金錢瓦解台灣的民主自由法治。

徒法不足以自行，民主自由如果沒有人去捍衛，那充其量只是法律上的文字而已，就跟中國也號稱其憲法保障言論自由一樣。八炯與陳柏源冒著生命危險把中共統戰台灣的方式揭露出來，希望全體國人都能知道，誰是企圖瓦解台灣社會的敵國！

（作者為台大政治學碩士）

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