自由廣場》加重世代剝削 徒讓長輩背惡名

◎ 魏世昌

藍白立委提案修「老人福利法」，只要通過，六十五歲以上免繳健保費的佔比將從四．七％跳到八十三％，由國家補助，預期中央預算將從廿一．七億驟增至三八四億。醫界認為，健保精神是「有錢的幫助沒錢的，少用的幫助多用的」，長者是用健保最多的族群，不宜再補助健保費。台灣社會福利總盟日前也批評違反量能負擔的公平性原則，修法只是將地方競相加碼的政治支票轉嫁到中央。

從世代正義的觀點，這種修法也很荒謬。如今台灣最有錢，擁有最多房產，存最多股票的年齡層，不就是老人？特別是房東族，收入看來不高是因為租金沒報稅。「壯世代」這本書提及，台灣的財富有三分之二都集中在六十歲以上人口，此階層人口的口袋深長，藍白為什麼還要減輕他們的財政負擔？他們負擔減輕不就是青壯年齡層的負擔加重？青壯世代，上有老、下有小，藍白是嫌他們還不夠辛苦是不是？藍白為了選票，極有可能壓垮健保，加重世代剝削，也無端讓長輩背負壓垮健保的罵名。

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台灣明年邁入超高齡社會，少子化情況愈來愈嚴重，六十五歲以上健康的人愈來愈多，長者免健保費的政策沒有好的評估與精算，勢必衝擊健保財務。我們不反對政府照顧貧老弱勢，負擔不起的長輩，政府應編列預算給予支應，或可用其他方式幫助，完全免費是不合理的，如果這個老人本來就能付錢，應維持負擔健保費用，健保還是要靠大家來付費才有辦法維持。

立委諸公請慎思，這個修正案的惡果不但馬上發生，減損的將會是兒少婦老障的各項福利服務，且造成年輕世代的沈重負擔。相信台灣大部分長輩都不會被這種短視近利的買票政策給收買，呼籲大家要站出來反對，讓台灣健保永續。

（作者為工程師）

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