自由共和國》陳喬琪／台灣國民的韌力維持國家安定

在民主社會裡對於有爭議的案件，可貴的是比人頭不比拳頭。但是這幾天立委們的表現實在無法令人想像，這是號稱文明國家的台灣的立法院嗎？ （資料照）

陳喬琪／精神科專科醫師兼任教授

在民主社會裡對於有爭議的案件，可貴的是比人頭不比拳頭。但是這幾天立委們的表現實在無法令人想像，這是號稱文明國家的台灣的立法院嗎？

台灣國民辛苦選出來的立委們，難道無法坐下來好好的討論，好好地舉手表決嗎？

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二○二四年大選後至今，政治與社會局勢的混亂令人擔心。從藍白立委擴權之爭開始，到現在強勢通過各種無法令人接受的法案，加上社會各種事件，讓人感受似有敵對的國家勢力，正在有計畫的，在製造內亂，且準備從立法院擴散到地方。

由於台灣先進資訊工程技術與經濟發展傲視全球，國際支持台灣力道也越來越強，台灣離開中國越來越遠。中國有些慌亂了，使用各種手段想要控制台灣。有了烏克蘭的前車之鑑，使用軍事手段兩敗俱傷，利用內亂可以擾亂民心又可阻斷國際支援，最後取得控制台灣的目標。

許多朋友都擔心，面對逐漸混亂的政治與社會狀態，台灣安定的生活是否會受到影響？

首先，台灣是已開發國家，國民識字率百分之百，均壽八十一．三歲，國民平均所得毛額三萬三六二四美元（經濟部二○二二年報告）；又依據國發會研究報告，台灣在二○○四～二○二○年間中產階級之家戶或人口占比，未出現衰退趨勢。家庭收支調查結果顯示，中產階級家戶比例於上述年間皆介於五十四％～五十六％之間。也就是說，中間選民是社會發展和穩定的力量。

在民進黨主政下，台灣國民有堅定的台灣意識，能夠立足世界，成為已開發的主權獨立國家，是先烈們流血犧牲奮鬥而來。台灣目前是以中產階級為主軸的結構狀態，經濟繁榮，社會安定，知識與教育水準高，加上訓練有素的官僚系統，在民選行政首長領導下，整個國家會繼續穩定的發展。自發民意的展現如青鳥運動，也是具有理性而且井然有序，令人引以為傲。

在台灣政治歷史上，強勢的立法院並非首次，只是目前的院長與國民黨在立法院的領導人員，都是典型的深藍支持的從政黨員，作風強勢溝通困難，與之前王金平院長的紳士風格完全不同。

從大法官的同意案的投票結果，可以再一次看到民眾黨是披著狼皮的「假台派」，已經失去當初成立時，自稱的所謂台灣意識。其次，現在立法院的混亂政局，是因為朝野失去了對話的機會，對於法案也就沒有調整的空間。

有些人常常引用德國哲學家康德的話說，「政治是高明的騙術」。其實應該是說，在民主的殿堂裡，討論與協商是一門政治的藝術。也就是說，一定可以找到朝野在國會合作的方法，讓政局穩定，發揮福國利民的功能。

七十多年來，台灣就一直與中國維持互不隸屬的關係，相信國民黨也有務實開明的成員，具有台灣意識，肯為台灣的發展出力，是有可以討論的對象。

七十多年來，台灣與中國維持互不隸屬的關係。看到中韓簽FTA導致經濟下降，回想太陽花學運成功擋下服貿，避免台灣踏入中國的陷阱，使得台灣可以維持經濟動能與繁榮狀態。

雖然目前還看不出，賴總統如何因應這次立法院通過的三個脫序法案，但是應該會廣納各種方法解決問題，使社會安定，使經濟繼續繁榮發展。相信總統智慧可化解阻礙，帶領國家往前邁進，也相信台灣國民的韌力，可以同心協力克服困難，順利渡過目前動盪的政局。

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