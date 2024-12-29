楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長。圖為二○○六年三月十八日楊甦棣偕夫人費雯俐（右二、一）抵台履新，時任外交部次長高英茂（左二）接機歡迎。（資料照）

◎楊甦棣Stephen Young

◎楊甦棣Stephen Young

這幾年來，我定期為《自由時報》和《台北時報》撰寫專欄文章，雖然樂在其中，但我認為該是告退的時候了。有些讀者應該知道，我和台灣的緣分已經綿延數十年之久。我最近一次的訪台行程是在幾個月前，當時我受邀在台北的一場大型研討會上發表專題演講。遺憾的是，我的行程碰巧與雙十國慶活動重疊，因此錯過了拜會政府友人，以及美國在台協會（AIT）內湖新館同事的機會。內湖新館取代了昔日位於信義路的舊館。我對信義路舊址有許多美好的回憶，但在九一一恐怖攻擊事件後，我們不得不遷移到這座位於台北市北部更安全的新大樓辦公。

一九六三年 首次踏上福爾摩沙

我第一次到台灣是在一九六三年，當時台灣常被稱為「福爾摩沙」，這是早期葡萄牙探險家數百年前首次發現台灣時發出的讚嘆。我立刻被這個地方吸引住，愛上這裡熱情的人民和壯麗的自然美景。此後，我多次造訪台灣，有時只是短暫停留，但也有五次長期駐留，最終在廿一世紀初期被華盛頓任命為美國在台協會台北辦事處處長（等同於非正式的大使）。在超過卅年的外交官生涯中，我還曾經派駐北京和香港。

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多年來，我有幸結識許多人，包括台灣許多傑出人士和優秀公民。我和前總統蔡英文、陳水扁、李登輝、馬英九、台積電創辦人張忠謀，以及巨大機械工業公司（以高級自行車品牌「捷安特」行銷全世界的跨國製造商）創辦人劉金標，都建立了友誼。這份名單還可以繼續羅列下去，但讀者應該明白我的意思。我說這些不是為了炫耀，而是因為我很榮幸能夠長期且深入地接觸到台灣政壇與企業界的領軍人物。

一九六○年代初期，當我還是個小毛頭時，就從當地的三輪車夫那裡學會了台灣話，包括不少台語、漢語和客家話的髒話。後來，我在芝加哥大學攻讀研究所期間，以及參加明德學院（Middlebury College）的暑期進階中文課程時，才真正掌握了這門語言。

在玉山之巔 向我的妻子求婚

我很幸運地見證這座美麗的島嶼，從以農業為主的經濟型態，發展為全球高階微晶片的首要生產地。我最喜歡的度假安排之一，就是攀登台灣一些最高的山峰。我曾經六次攀登台灣最高峰玉山。事實上，我就是在玉山之巔向我的妻子芭芭拉‧費雯俐（Barbara Finamore）求婚的，她是長期關注中國環境與氣候議題的重要專家。我們結婚到現在已經將近四十二年了。

平心而論，我認為台灣這座島嶼塑造了很大一部分今天的我。我希望能夠有更多機會造訪台灣，與老朋友們相聚。這些年來，我的家人也一路陪伴著我，包括我的三個孩子，其中兩人也成為台灣和中國議題的專家，長子則是專研俄羅斯／蘇聯議題的行家。

人們常說，在人生的早期階段，你總是專注於事業發展，然後逐漸將重心轉移到家庭，把對工作的熱忱貫注於家庭生活，期盼你的孩子能夠把握應得的機會。我對自己順利地走過這段人生歷程心存感激，現在得以享受充實的退休生活。我將這段經歷寫成一份自傳式的紀事年表，主要是為了讓我的大家庭賞析與評論。感謝《自由時報》和《台北時報》，讓我能夠在這裡與讀者分享這段旅程的部分片段。

然而，我認為現在應該是翻過這一頁的時候了。我很慶幸能夠和芭芭拉一起，住在我的祖先二二○年前建造的老家，並期待著我們三個可愛孩子的定期探訪。我們現在有兩個孫子女，如果運氣不錯，或許未來還會有更多。如果我夠長命，甚至有可能成為曾祖父。但話說回來，那是未來的事，未來會發生什麼事還不得而知。

向台灣眾多友人 致上誠摯謝意

最後，我想向《自由時報》和《台北時報》表示由衷的感謝，感謝它們為我提供了一個平台，讓我能夠與讀者分享我的想法。如果《自由時報》和《台北時報》歡迎，我或許還會繼續不定期地撰寫評論文章，因為我仍然關注這座美麗的島嶼，和生活在這塊土地上的非凡子民。

我也要向多年來在台灣結識的眾多友人，致上誠摯的謝意。你們的故事精彩絕倫，已經贏得世界各地人們的關注與讚賞，而且還在持續發展中。我有時候會告訴美國朋友，他們的口袋裡都有台灣的貢獻。我指的是那些由卓越的企業家、科學家和學者合力打造的尖端微晶片。

衷心感謝相交多年的眾多老友們！

楊甦棣

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

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