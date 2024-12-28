自由廣場》「眾望」有關懷社福嗎?

◎ 李立聖

近日柯文哲起訴書中，提及支領眾望基金會薪水的職員，居然在從事柯文哲競選總統及黨部工作，違背「本基金會以辦理臺北市社會福利（關懷）為目的」宗旨。筆者好奇，從事競選暨黨務事務，與促進社會福利何干？或者，它只是促進柯文哲福利暨政治版圖的工具？

起訴書記載，二○二二年十二月至今年八月，眾望基金會支出員工薪資達八二七萬元，但員工未從事社福相關工作，反而投入黨務與選舉。查閱眾望基金會官網，二○二二年年度工作報告，只有捐贈小兒麻痺協會區區十萬元，另捐一批物資給老人養護中心，如此而已，別無其他社福活動記錄。而二○二四年工作計畫更粗糙，未見任何實際成果報告，眾望基金會未見有履行其社福宗旨。

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柯文哲成立社福基金會的用意，似乎不是關注弱勢群體或促進社會福利，而是利用該平台為一己政治目標服務，包括擴大政治版圖與爭取總統大選支持。這讓人質疑，柯文哲是否打著「社會福利」旗號、行「利益自我」之實。這對捐款人與支持者可能構成欺騙，更侵蝕社會對非營利組織的信任。

柯文哲過去強調「國家社會的利益大於政黨的利益」，批評別的政黨過度追求私利。這次事件卻曝露他走向自己批評的歧途：「將個人與政黨利益置於國家社會利益之上」，他標榜的「清廉、勤政、愛民愛鄉土」早已不復見。（作者為師大碩士、社會工作師）

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