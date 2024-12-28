自由廣場》石破茂與中國眉來眼去

◎ 王輝生

日本岩屋毅外相廿五日訪北京會見中國外長王毅，達成兩國之間並非「威脅」而是「夥伴」關係的共識，日方並放寬中客訪日簽證的限制，且邀王毅明年訪日。

石破茂首相十月與李強總理會談後，十一月又有日中首腦峰會，十二月則進入實質的外長之會，在美國總統上任前的短短兩個月，日中領導階層頻繁接觸，引人矚目。

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解放軍百病叢生，軍頭紛紛中箭落馬，對內，習主席因軍心不穩及經濟疲敝而焦頭爛額；對外，因川普磨刀霍霍而壓力倍增，可謂四面楚歌。

回顧一九八九年天安門事件，全球同仇敵愾，全面封鎖中國，當時的日本首相宮沢喜一卻親中，安排天皇訪中，幫中國解圍。如今中國欲突破美國為首的包圍網中，日本成為唯一破口，中國頻向風雨飄搖的石破政權示好，以開放日本水產為餌，誘石破上鈎，但流於口惠而實不至。

石破首相則因失去黨內「岩盤保守層」的支撐而基礎不穩，且因朝小野大而施政不彰，上任後左支右絀，支持率低迷不振，石破因「安內」無門而寄望「攘外」，他是田中角榮的門生，以田中為表率，而田中就是打破中國鐵幕，開啟日中建交的主導者。

石破在剛出版的自傳屢次強調中國的重要性，炮製田中往例，圖謀在中國找出路，這就是石破的從政初衷，所以對中伸出橄欖枝，想在美中之間左右逢源。日中兩國領導人都面臨內外交迫危機，為了力挽狂瀾而同氣相求，昭然若揭。

然而，因安倍說服而轉變對中態度的川普，正積極布陣抗中，對石破與習眉來眼去，肯定不以為然，所以，川普婉拒與石破相會後，特地邀請石破政敵的安倍遺孀，以私宴盛情款待，厚此薄彼，對石破悖離安倍路線的不滿，不言而喻，相信石破心裡有數。

美日皆台灣重要友邦，日本尤其唇齒相依，是台灣的命運共同體，在此敏感時刻，台灣更須使台日友好關係在自然中成熟茁壯，這就是李前總統所說「真實自然」的邦誼。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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