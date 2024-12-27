自由廣場》翁曉玲:中國收復台灣有何不對?/下次選舉 你還要投給國民黨嗎?

◎ 陳文卿

中國費盡心思找台灣網紅錄製統戰影片，意圖影響台灣人心及政治動向，如今，看過國民黨不分區立委翁曉玲，在立法院與總統府必書長潘孟安的對話之後，中國共產黨對翁曉玲應該會驚為天人，以後哪裡還需要找網紅？ 只要把翁曉玲在國會說的渾話，一刀不剪播放，效果就遠勝網紅千百倍了。不過相對的，未來台灣進行國內選舉時，民進黨只要把這段談話影片反覆播放，國民黨大概也不用選了。

翁曉玲說「承認中華人民共和國的範圍涵蓋台灣，那它收復台灣有什麼不對？」嚇!中華民國的不分區立委，就職時宣誓要遵守中華民國憲法，如今居然去呼應中華人民國共和國的政治立場，並視對方將台灣「收復」回去「有什麼不對」？這種說法及立場，距離叛國也不遠了，別說潘孟安不能接受，絕大多數台灣人也無法接受。

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所謂「收復」是「失而復得」的概念，但，台灣從來就不是中華人民共和國的，它既不曾「失」，何來復得呢？

國民黨過去統治時期的反共復國教育，說要光復大陸尚未有理，因為國民黨自己把江山搞丟，退守到台灣，因此立誓要反攻大陸，將被老共「竊占」的國土收復回來，這還算是有骨氣的想法。

國民黨人長期以來的論調是依據國統綱領，兩岸未來將統一。至於如何統一，則保持模糊地帶，也就是九二共識所謂的「兩岸同屬一中」。但依翁曉玲說法，就更加變本加厲，而且更加惡劣，她要將台灣拱手讓中國拿回去，這已經是不折不扣的賣國了。

翁曉玲這番賣台言論，若在國際廣為傳播，美國豈不認為，台灣都自認中國要將台灣「收復」，是物歸原主，他國何必多管閒事？而國軍現在保衛國家守護國土，也會陷入為何而戰的迷惘了。此危害台灣的國家安全甚大，政府必須嚴厲駁斥以正視聽。針對翁曉玲的荒唐說法，國民黨迄今未予駁斥，莫非是認同或默許？

（作者從事環保服務業）

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