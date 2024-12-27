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自由廣場》貪污是人性問題 無關政黨

2024/12/27 05:30

◎ 鄭國成

北檢起訴柯文哲，諸黨爭相表態，口說尊重司法，其實各有盤算，不同陣營者，紛責對方不是。諸如此類爭論，全屬逞私之見，吵到牛年馬月也難止息。其實「貪污」屬人性問題，並非黨性問題。任何黨皆由人組成，一樣米養百樣人，有正有邪，神鬼摻雜。「政黨」是「政治理念」志同道合之組織，絕非「人性相近」意氣相投之組織。宋朝戴復古《寄興》所言：「金無赤金，人無完人」乃顛撲不破之人性問題，千古歷史教訓早已證明黨性難以駕馭人性。

我常告誡學生進行談論、寫作時，須明白討論主題核心之定義，庶免離題失焦。並舉故事：「老師授課《生死學》，要求學生思考：『目前最大的失落感是什麼？』答案不一而足，其中一人答『尚未有女友』即遭老師糾正：『未曾擁有，何來失落？』」此處即述明「定義」之重要性。《莊子‧胠篋》曰：「聖人不死，大盜不止。」言談交鋒，皆以己之長攻人之短，但至少須將「定義」確立妥當，否則浪費口水，治絲益棼。

民眾黨主席柯文哲不正是如此？口口聲聲「垃圾不分藍綠」，聲稱厭惡國民黨黑金掛勾，亦說憎惡民進黨加速墮落，自詡乾淨政黨，純潔無瑕，許多選民信以為真，視若神人降世，風起雲湧追隨。如今柯從神壇重重摔落，形象破滅。如今仍在追隨者、小草們，是否應該檢討自身之判斷力？

（作者為大學助理教授）

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