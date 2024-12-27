自由廣場》柯文哲政治生命已死

◎ 全澩仨律

柯文哲被起訴了，檢視起訴內容，犯罪事實除了證據清單，還有同案被告威京小沈的同夥朱亞虎等的「認罪」供證詞，另一同案被告副市長彭振聲也因認罪，而獲檢察官輕罪之量刑請求，既是如此，雖屬起訴，但幾已認定重罪定讞了。此時回頭檢視藍白兩黨近日聯手通過的三大惡法雖遭千夫怒指，卻無畏公憤，這才頓悟，原來藍白圍魏救趙，竟是企圖遮掩這一切。

柯的政治生命已死了數回，在這個工頭帶領下，自黨跟隨自掘墳墓等著被團滅，自不在話下，這是無知造神的結局，事到如今民眾黨黨蟲猶自狡辯，且靜等白黨自行團滅！

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藍營老K黨呢！藍白兩黨躡手躡腳聯手掘墳墓，花蓮王與瘋狗蔥是兩大工頭，當柯P朋黨被起訴的一刻，真相大白。老K黨主席朱立倫是最大造謊者，分明是盜挖國庫的惡法，是攔阻台灣公民權利的濫手段，卻一口推給「賴油油」、「綠油油」，自欺欺人，把老K黨帶往滅亡之路，將來如何面對兩蔣！

倘若誠心經營政治，柯白黨豈會跟一個被定調為貪污黨的老K黨走在一起？尤其，郝市府拒不理會的威京小沈，柯市府居然飢不擇食、狼吞虎嚥，朱大主席、花蓮王豈有不知？兩黨仍眉來眼去，朱豈能置身事外？

北檢起訴，檢察官做了該做的事，我們也從跡證、供證詞了解那群朋黨有多惡質；但台灣人容許如此政客存在，這都是自找的，如何唾棄它們，猶待我們自己善後。（作者是律師）

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