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社論》甘當「中共國民黨」？

2024/12/26 05:30

立法院藍白聯手再通過惡法，有國民黨立委被抓包躲在角落傳微信，也有國民黨立委在台下觀看簡體字中國影片：「如果發生武統，台灣民眾會不會反抗？」他們在做什麼？在想什麼？答案，要由他們自己來提供。國民黨高層各色人等，三不五時進出中國、認祖歸宗，他們在做什麼？在想什麼？答案，也要由他們自己來提供。主觀的一面之外，還有客觀的一面：台灣人民及國際社會對他們的所作所為作何觀感？其中有一種觀感是，中國國民黨已經甘當「中共國民黨」，也就是中國共產黨在台灣的分支機構，北京下指導棋，他們則聽命行事。

中國有一個「民主黨派」：中國國民黨革命委員會，成立於一九四八年初，國共內戰勝負揭曉前夕。這個「民革」，奉孫中山遺孀宋慶齡為精神領袖，實際上隨著中國共產黨搖尾巴。它是要革蔣氏中國國民黨的命，不是要革中國共產黨的命。如今的中國國民黨，似乎又重蹈「民革」的覆轍了。不同的是，「民革」對台灣毫無影響力，「中共國民黨」卻得以利用台灣的民主，弱化台灣、疏離美日、協力統戰，配合北京對台之和統、武統。他們最大的使力點在於，獲得選票而執政，或者，掌握立法院多數，便可以用合法程序，推進北京所追求的目標。

有國民黨立委說：民主不是民進黨做主。誠然，民主，當然不是民進黨做主，但也不是藍白兩道做主，更不是背後的布偶戲師父做主。不幸的是，今年以來，台灣一直往這個方向走下去。果真如此，三年之後，台灣有多接近香港？不得不令人豎起寒毛！這個月，「中英聯合聲明」屆滿四十週年。藍白紅黑的裡應外合，台灣的民主禁得起多久的考驗？當下的政治僵局預告，立法權與行政權將互相對立、各行其是，台灣民主與國家主人深受其害。這是台灣慘痛的公民課：雙少數總統，北京樂見（促成）藍白國會之亂，導致民進黨打破連續執政三屆的魔咒，卻被套上藍白紅黑四色緊身衣，從而公民權也面臨「被沒收」危機。未來四年，國會結構不變，今年以來的戲碼，也會繼續演下去。二○二六，藍白若旗開得勝，戲劇張力更大，國人得做出明智抉擇，以免後悔莫及。

目前，藍比綠僅多一席，而這只是選舉制度造成的優勢，絕非多數民意。如果沒有民眾黨八白委甘當附隨組織，國會也亂不起來。而該黨，柯主席深陷弊案被押，「時代力量毀滅者」黃國昌，使勁報復民進黨。劫後餘生的時代力量稱：黃國昌選擇背叛當初對直接民權的堅持，將其理念拋諸腦後，為了個人利益而損害民主。值得一問的是：當年，黃國昌有理念嗎？一如，柯文哲自始有理念嗎？而今看來，這兩人現在惺惺相惜，正好證明了今日之他們沒有理念，就像昨日之他們之沒有理念！當初誤以為他們有理念的人，只是無知地把口號當作理念，而既然群眾把他們的口號當作理念來膜拜，他們也就當仁不讓地自我感覺是師父級的政治家。

結果，海水還沒退潮，他們便跑上沙灘。頓時，仍在頂禮膜拜的信徒，發現原來師父沒有穿泳褲！不當小綠當小藍，從而，跟著大藍赤化又變小紅。藍白狼狽為奸，民眾黨已非台灣民眾黨，而更像是國民黨那種「中共民眾黨」。換言之，一個是，中國共產黨直接領導的國民黨，一個是，中國共產黨間接遙控的民眾黨。那些人，在台灣以理念騙選票、政治獻金，對中國則比賽輸誠、表忠，為北京充當「以台灣反對台灣」馬前卒。心腹之患，莫此為甚！

我們的國家，二三○○萬人組成的共同體，不論你是藍綠白，不論你的認同，都必須面對一個現實：我們的西邊有一個專制中國，它迷信台灣是它的一部份，文的武的明的暗的，唯一目標就是吞併台灣。也許有人認為，那不是併吞而是統一，中華民族偉大復興，二三○○萬人有一個國家，有何不可？這樣的念頭，叫做一廂情願、不知死活。因為，中國（PRC）要的是台澎金馬的領土，進而做為挑戰美國、掐住日本的戰略要害、軍事基地，而非讓「呆胞」當有自由人權的中國主人。就此而言，「台灣香港化」固然值得擔心，二三○○萬人更大的恐怖是，一旦台灣「被統一」，接著便是「台灣軍管化」，「呆胞」將複製當年國民黨投降部隊的命運，充當解放軍「抗美援朝」的砲灰。「要和平、不要戰爭」，迎來這個辯證結果，哭都沒人理。

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