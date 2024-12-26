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自由廣場》選擇本土理念的商家 請用消費支持花蓮的「綠」洲

2024/12/26 05:30

◎ 王家緯

近期，因為藍白在國會的蠻和行為，讓網路上出現諸多「因為傅崐萁，所以不打算去花蓮玩了」的言論。不可否認，我們的每一筆消費，都在為我們理想的世界投票。但筆者做為一位土生土長的花蓮人，我反倒認為「拒絕去花蓮旅遊」，如此正是趁了花蓮王的意。

傅崐萁為什麼可以在花蓮稱王？原因其實很簡單：他是在交通不便、資訊封閉的花蓮，少數可以為在地人帶來「經濟利益」的人。

過去黨國時代，地方派系與擁有龐大資源的國民黨結合，共同建立了學界所稱的「恩庇侍從體制」，來享有政經利益。但在台灣經過九○年代民主化浪潮後，國民黨勢力衰退，成了喪失影響力的舊權威。

而在馬政府時期對中國敞開門戶後，地方派系為了維持政治勢力，開始轉向與有侵略意圖的中共嫁接，建構了新的侍從體系。從陸客團到文旦柚出口，在觀光與農業層面都帶來了龐大的商機，讓海岸線陡峭的花蓮，反而成為「中共登台灘頭堡」。面對這些經濟利益，配合輿論操作，很容易讓地方鄉親以為親中的傅崐萁，「才是真正對我們好的人」。

以一件近期的例子來說，今年○四○三花蓮大地震後，傅崐萁仍然執意訪中，回台後，國台辦立即宣布要捐贈組合屋，向受災「同胞」提供援助。對此，賴政府當然婉拒接受捐贈，但正可以讓傅崐萁在地方帶風向：「民進黨對花蓮人不好」、「危機時刻還在搞意識形態」，從而強化自身在地方的政治聲望，也讓中共得以對台進行輿論戰。

所以，如果花蓮越脆弱，越不能被台灣社會接住，對傅崐萁越有利，對中共侵略也更有益。

而其實花蓮，還有很多關心在地、本土價值的業者，值得同在一塊土地上的我們支持。與其一昧的抵制，不如選擇以消費鼓勵志同道合的店家，為花蓮更為台灣的民主注入韌性。

（作者是政大研究生）

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