自由廣場》笨蛋！凍結憲法法庭誰遭殃？

◎ 陳茂雄

藍白合作修法，促使憲法法庭要有十席以上大法官出席才能開庭，且須有九席以上大法官同意，議案才能通過。台灣目前只有八席大法官，總統日前補提七席，廿四日立法院執行同意權時，藍營全面封殺，造成司法院此刻只有八席大法官，憲法法庭被凍結。

從表面看是綠營挫敗，事實未必。先從群眾運動談起，洪仲丘命案一發生，很快的出現聲勢浩大的群眾運動，造成馬政權崩解的前兆。勞動部日前出現霸凌命案，藍營也磨刀霍霍要打擊民進黨，然而只不過在媒體上叱喝一下，起不了風浪。顯然，綠營有強烈的政治信仰，只要合乎政治信仰事件發生，就可掀起大浪。

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相對的，藍營出現龐大群眾運動只有兩件：就是反年金改革及紅衫軍，後者雖是藍營群眾，卻只是反扁，無關政治信仰。至於反年金改革，則是為個人利益，而非政治信仰。前兩次九合一選舉藍營也有亮麗的成績，它無關政治信仰，而是人脈。依循人脈選舉，在小選區很容易發揮威力，在大選區就很難發揮。

在黨外時代，黨外人士曾流傳一句話：黨外人士的選舉，造勢成功未必當選，造勢失敗必定落選。中國國民黨的選舉則是，賄選未必當選，不賄選必定落選。事實上賄選的成功率很低，除非有很強的人脈，樁腳平日就和選民有良好關係，選舉時選民跟著樁腳走，若有賄選，只是補償一點走路工而已。

綠色在野黨人士曾問筆者，反共保台等相關的愛國政治信仰是否有賣點，筆者回答，不只有，而且相當強烈，但必須有新的議題，因為那些老議題招數用老了沒力氣。顯然的，綠營靠政治信仰起家，但必須找到強而有力的議題，綠色在野黨一直找不到有力的議題，想不到藍營卻送給民進黨最佳的政治信仰議題。

在朝小野大的環境下，朝野在立法院出現空前的征戰，藍營認定他們在執行立法權，綠營則指藍營破壞憲政體制，擔任裁判的選民，除了已有既定立場的藍綠支持者之外，一般民眾尚不知誰是誰非，但「凍結司法」卻是大家都懂，且憲法法庭則是全民都有可能用得上，它被凍結，其實正是讓民進黨有絕佳議題可發揮。

（作者是中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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