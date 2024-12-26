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自由廣場》香港國安處的荒謬通緝令

2024/12/26 05:30

◎ 康駿銘

香港國安處在平安夜公佈涉六位海外港人的通緝名單，包括前區議員劉珈汶、前學生動員召集人鍾翰林、藝人鄭敬基等，連同去年已通緝十九人，羅列的「罪行」主要指他們透過社交媒體或影音平台散布「分裂國家」、呼籲外國制裁香港等「敵對行動」的貼文、影片，干犯所謂「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」等，公開批評他們「出賣國家和香港」，連向來支持「大中華主義」的鐘劍華都被抹成「港獨份子」，根本是睜眼說瞎話，公然挑戰普世價值。香港這份通緝令隨即引來英美及歐盟等的譴責，隨時自招西方的反制。

六位被通緝者中，部份與外國民代、民間團體等有聯繫，他們在海外推動取消香港經貿辦、揭露中國利用香港作白手套滲透西方等，產生相當積極的成效，港府發通緝令企圖令他們噤聲，阻止他們遊說外國政府推動反制北京的法案。更重要的，是他們在社交平台及海外港人圈子具有一定影響力，中國企圖借由通緝令孤立這些意見領袖，恐嚇仍然有機會進出香港的海外港人及網路支持者與之疏遠，並可隨時操作「支助被通緝者」的罪名，恐嚇香港人不得向他們及所屬機構提供金援。事實上，去年底已有港人因付費訂閱同被通緝的前議員羅冠聰、許智峯等的創作平台而遭港警拘捕。

然而，不論是被通緝者或付費訂閱頻道的觀眾，皆是因其網路上的行為而入罪，代表中國的網軍並不只有發佈謠言、煽動仇恨，同時亦會在網路平台上進行監控，日後甚或可藉此對付一般非付費訂閱、按讚、留言、分享，乃至只是觀看、閱讀貼文或頻道的網民，使寒蟬效應進一步擴散。中國利用這些惡法威嚇媒體及網民自我審查，建立無形的圍牆，最終目的就是要全面控制資訊，配合傀儡政府及網軍，持續攻擊爭取自由民主的港人，久而久之就是要令港人淡忘真相，並相信那套顛倒是非的言論，煽動民眾鬥民眾。中國這套認知作戰的模式，與運用在台灣的技倆一致。在網軍肆虐、加上AI真假難辨的世代，必須要建立公民獨立思考的能力。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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