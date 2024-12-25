詩語李敏勇》戒嚴禍害 黨國遺毒

台灣當年的戒嚴曠世奇談是台灣的痛，是中國國民黨之惡，中華民國之恥。當年以反共、動員勘亂為由的戒嚴，實際上是中國國民黨壟控統治權力的武器。

◎ 李敏勇

中國國民黨統治台灣期間，未經立法院同意的正常程序，就實施自長達三十八年的戒嚴統治，創下號稱民主國家的世界紀錄。其實，一九四七年二二八事件發生時，陳儀也以台灣省行政長官發佈戒嚴，因未依法呈報代理總統而失效，三月一日解嚴，再於三月九日戒嚴，五月十九日由魏道明以省主席身份解嚴。

戒嚴38年對台灣造成巨大傷害，不曾向台灣人民道歉的國民黨，面對韓國戒嚴風波，不知自省，竟對民進黨說三道四。國民黨在台灣民主化轉型扮演負面角色，也從反共轉變親共，企圖聯共制台。（資料照）

一九四九年五月二十日，台灣的戒嚴是陳誠以台灣省主席兼台灣省警備總司令身分發佈。那年，中華民國被中國共產黨革命推翻、另立中華人民共和國；解嚴那年正是台灣民主化運動推進、黨禁被黨外人士組成民主進步黨所突破，蔣經國在一九八六年十月七日接見美國華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士，透露準備解嚴，並於制訂國安法後的一九八七年七月十五日宣布解嚴。

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台灣當年的戒嚴曠世奇談是台灣的痛，是中國國民黨之惡，中華民國之恥。當年以反共、動員勘亂為由的戒嚴，實際上是中國國民黨壟控統治權力的武器。解嚴二十年，二○○七年，法務部向立法院所提報告：軍事法庭政治案件二萬九四七○件，無辜受害者十四萬人。據司法院報告：政治案件六至七萬件，平均以影響三人計，政治受難人二十萬以上；被處決三千至四千人，人口佔十五%的外省人佔其中四成，因牽涉中國共產黨問題，在白色恐怖時期相對受到更多傷害。

戒嚴三十八年造成巨大傷害，不曾向台灣人民道歉的中國國民黨，面對韓國戒嚴風波，不知自省，竟對民進黨說三道四。中國國民黨在台灣的民主化轉型扮演負面角色，從反共轉變親共，無視中華人民共和國仍是專制獨裁共產一黨制國家，且未放棄追殺一九四九年據台倖存的中華民國，以「中國」和「中華文化」，企圖聯共制台。

若以當年戒嚴理由或統治心態，如今政壇的一些中國國民黨人行止是有罪的。韓國的戒嚴政治風暴在台灣應被反思的是：中國國民黨流亡殖民統治在台灣戒嚴的禍害。中國國民黨人不愛惜民主化的價值，對壟控統治權力的中國共產黨唯唯諾諾，附和推翻它的中華人民共和國。解嚴民主化以後，台灣的轉型正義容留中國國民黨，但這個黨從反共戒嚴轉而親共亂政，台灣人民應唾棄之！

（作者是詩人）

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