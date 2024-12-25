自由廣場》三惡法 三解藥

◎ 莊勝榮

針對藍白通過憲法訴訟法、選罷法及財劃法三大法案，有人說可運用憲法第三十七條，總統不公布三法、行政院長也不副署，這不可行。因總統依法公布法律及行政院長副署只是義務，沒有不公布之權力。若行政院長拒不副署，總統也不公布，只是治絲益棼，再一次破壞憲法秩序，等於提油救火，這是憲法及政治ABC的問題。

三種藥方可以處理三大法案問題。其一，憲法增修條文第三條第二項第二款規定，行政院對於立法院之法律案，認為有窒礙難行時，經總統核可決議案送達行政院十日內移請立法院覆議，立法院覆議後若維持原案，行政院長應接受決議，但無辭職問題。選立委要花鉅額金錢，未必當選，且又辛苦，鬧歸鬧，哪個人有種有膽對行政院長提出不信任案？既然無膽提不信任案，也就沒有不信任案過後，總統對立法院之解散權，這是第三款規定，依憲法規定，總統不能在無任何條件下對立法院提出解散。

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其二，依憲法訴訟法第五十二、五十三條規定，「暫時處分」由憲法法庭優先評決，且裁定前得命當事人、關係人到庭陳述或為調查。立法院上回通過之擴權法案，曾遭憲法法庭裁定暫時處分且判決違憲，即為例證。

其三，憲法訴訟法第四十七、四十八條規定，總統及五院、立委四分之一以上認為法律牴觸憲法者，得聲請宣告違憲。縱使憲法訴訟法修正，大法官判決不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但這條文一旦遭受凍結（暫時處分）未生效，就仍依現行的過半數決定，且是以大法官現有總額的八人為準，而非以法定十五人為依據。因此仍得判決上開法律是否違憲。身為立委常常修改法案，卻屢遭憲法法庭宣告違憲而無效，這等立委面對罷免挑戰只是剛好而已。

（作者是律師 第三屆國大代表）

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