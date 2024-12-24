北社評論》抗中保台2.0

此次美國大選川普在總統、國會大獲全勝，同時掌握參眾兩院，儼然形成「三位一體」的超級總統，由於川普上屆敗於拜登，這屆捲土重來人氣不墜，且相較過往言論與策略更加細膩，多數媒體與評論稱其為「川普2.0」。

◎ 林宜正

自工業革命以來，在科學與技術上以飛躍之勢成長，待廿世紀末，又有電腦與網路興起，而直至今日，「AI世代」隱然成形，此次技術之革命相較過往更加迅猛，無論在世界何處都將無可避免受到衝擊。

與此同時，在各項技術因發展過快來不及想出新名詞，常以某某技術1.0、某某技術2.0相稱，一來表示迭代更新、二來亦表系出同源但大環境已變之意。

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疑美論者抓緊川普（見圖）「美國優先論」出發，遂推導出台灣或將成為「棄子」之說，但事實是，一個民主自由且獨立的台灣正是美國核心利益中的核心。（美聯社）

此次美國大選川普在總統、國會大獲全勝，同時掌握參眾兩院，儼然形成「三位一體」的超級總統，由於川普上屆敗於拜登，這屆捲土重來人氣不墜，且相較過往言論與策略更加細膩，多數媒體與評論稱其為「川普2.0」。

然而，縱然發言施政瀟灑如川普，其施政方向萬變不離民心，而民心又與國際趨勢息息相關，只是輕重緩急、親疏遠近觀點不同而已，若仔細梳理與觀察，便可發現國內外散播「疑美論」者多半對事件不加以端詳，或是別有異心、見縫插針之輩爾爾。

疑美論者多抓緊川普「美國優先論」出發，遂推導出台灣或將成為「棄子」之說，但事實是，一個民主自由且獨立的台灣正是美國核心利益中的核心，不論以經濟角度之「矽盾台灣」或以國防角度之「島鏈說」，更有甚者，從歷來美國內部文件與國會跨黨派對台灣之支持，近日國際間民主國家陸續通過之友台決議皆指證歷歷。

台灣內部對於國家意識、國民意識與國安意識稍嫌欠缺，在黨國幽靈與一中憲法交相掩護下，新國會利用多數暴力毀憲亂政，甚至不惜癱瘓國家安全。（資料照）

縱然外部因素如此，仍不能忘「天助人助」之真意，台灣近年雖漸受國際重視，但台灣內部對於國家意識、國民意識與國安意識稍嫌欠缺，在黨國幽靈與一中憲法交相掩護下，新國會利用多數暴力毀憲亂政，甚至不惜癱瘓國家安全，在此之際，台灣除了加強國防與心防，更須注意中國利用灰色地帶之侵擾，諸如代理人議題、境外電商風險與網路KOL等滲透，台灣需要更多防堵灰色地帶攻擊之法律制度，打造更加堅實的「抗中保台2.0」。

筆者以為，台灣之國際情勢複雜，面對情勢之嚴峻，世界絕無僅有，如同「逆水行舟，不進則退」，台灣人民與政府若不時時提高警覺，恐將白白葬送無數民主前人用生命換來之民主自由與獨立的寶島台灣。

（作者是北社社員，辜寬敏基金會副董事長）

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