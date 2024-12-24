自由廣場》憲法法庭會陷入僵局困境

◎ 吳景欽

在一陣混亂之中，立法院通過憲法訴訟法修正案，其中提高違憲宣告之門檻，必然出現類如美國陪審制的僵局判決之情況，更會使人民的救濟權，無從受保障。

依美國憲法增修條文第六條，在非輕罪之場合，人民有受陪審之權利，至於陪審團的人數，一般為十二人。而因刑罰權，為國家最嚴厲之處分，故對陪審團的評議，無論有罪或無罪，都須十二位陪審員的意見一致。故當無法達成一致決時，法官即會要求陪審團再行評議，若最終意見仍無法一致，就形成所謂僵局判決（hung jury），致得宣告為無效審判（mistrial），並將案件駁回。而因案件，並未受有實質裁判，就由檢方決定是否再訴，若起訴，須由新組的陪審團為審理，致能在司法正義與被告權益保障間，取得一定之平衡。

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而就修正的憲法訴訟法第三十條，其第一項並未變更，即憲法法庭之判決，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議、大法官現有總額過半數同意。惟新增第二項規定，參與評議之人數不得低於十人，若要為違憲宣告，同意人數不得低於九人。而因目前大法官人數為八人，若十二月廿四日，總統提名的七位大法官人選，立法院全數封殺或僅同意一人，因無法達於可為判決之門檻，就僅能開會處理無關案件實體之程序問題。又根據同條第三項之規定，因人數不足而無法進行評議時，得經現有大法官總額過半數同意裁定不受理，則人民提起憲法訴訟之最後救濟途徑，就可能動輒被阻斷。

即使憲法法庭，湊足十名大法官而達可為判決之程度，但除非贊成合憲者過半，否則，就必陷入類如美國陪審制的僵局判決之境地。如贊成違憲者為八人、合憲者為二人，因前者未達九人門檻，後者又未過半，則於此時，既不能判違憲，亦不能判合憲。而在憲法訴訟法，並未就此僵局有任何解決之明文下，此等案件，恐就一直懸於憲法法庭，致不知如何了結。

雖對於憲法法庭，是否為實質第四審，一直有爭議，但至少就人民提起憲法訴訟，尤其是冤案救濟，卻肯定是救命稻草。故此次憲法訴訟法之修正，實嚴重侵蝕人民的訴訟權保障，致應儘速為導正。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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