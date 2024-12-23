自由廣場》中華奧會隱瞞的真相

◎ 永山英樹

台灣代表隊在棒球十二強賽奪冠後，台灣民眾越來越關注代表隊的名稱問題。

新台灣國策智庫十二月十六日的民調指出，有七十一．五％的民眾支持「台灣隊」、十八．八％主張「中華台北」。另，台灣民意基金會十七日民調顯示， 四十五．九％喜歡「台灣隊」、卅四．六％「中華隊」、九．四％「台灣隊或中華隊都可以」、○．六％「中華台北」。

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看民調可知，很少民眾支持「中華台北」，但支持「中華隊」的人真不少，到底是為什麼？可能多數人認為「中華隊」是「中華民國隊」，但那是一個天大的錯誤！

「中華奧會」的正式名稱是「中華台北奧會」，而不是「中華民國奧會」的簡稱。台灣媒體常用的「中華隊」也不是「中華民國隊」，而是「中華台北隊」。

「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼是一九七九年由IOC發明的，因為當年他們要邀請中國加入。中國主張「一個中國」絕不容許台灣自稱「中華民國」（兩個中國）或「台灣」（一台一中）參加奧運的。因此IOC決定迫使台灣的奧會使用「Chinese Taipei」名義，讓中國滿意。所以「中華台北」絕對不是「中華民國台北」。後來中國同意台灣將「Chinese Taipei」翻成「中華台北」，也不代表中國允許台灣使用「中華民國」。

在國際社會，「世界只有一個中國，中國就是中華人民共和國」已是共識，從各國來看「ChineseTaipei」也是「中國台北」。如果「中華台北」是「中華民國台北」，中國就一定會反對台灣參賽。

就這樣，「中華台北」是否定「中華民國」國家主權的政治性稱呼。但在台灣國內自稱「中華奧會」的「中華台北奧會」一直隱瞞真相。所以不少人才對「中華民國」和「中華台北」的概念相當混淆，不知不覺地支持「中華台北」。

我建議台灣朋友們對「中華台北奧會」要求證實「中華台北是什麼」。

台灣就是台灣。希望台灣人需要早日脫離「中華台北」的迷思。

（作者為台灣研究論壇會長）

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