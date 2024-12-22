自由廣場》追星族入陣 「青鳥」廣納族群飛更遠

◎ 張經偉

十年前，我們這些「太陽花」學生盛行「小確幸」一詞：用以鄙視沒有政治熱情、聽不懂議題論述、只關心吃喝玩樂的同學們。尤其那時正逢韓劇《來自星星的你》來台宣傳。不是來遊行，而是去追星的粉絲，全成了箭靶。馬政府未倒，同學之間就充斥對立。

事後諸葛：倘若當年有誰參與太陽花的心態是「國昌老師好帥」，那真的不如去「都敏俊歐爸好帥」。是的，「idiot」辭源是古希臘文指稱政治冷感者，然莫忘古希臘三哲都反對民主制度、柏拉圖的理想國是「哲學家皇帝」在統治。倘若現代民主不是帝制而是廣納，就不該只有狹義上的「政治議題」才叫公民素養，而是各種活動（含追星）的社會功能，都該被明察。否則亦無法明白：澤倫斯基、雷根、川普等等曾經的娛樂節目紅人，何以能當選總統。

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K-POP有很強的「人和」功能：韓星常是以「團」在表演，粉絲們於是很能以相同的舞步、造型、週邊…而凝聚彼此。畢業後任教職的我特別有感：常見新生入學的女同學們共舞TWICE、BLACKPINK、NewJeans等歌曲後，速速成為姊妹淘。考量到「韓星本身不在場」，K-POP的人和效果更不可小覷。且看日前反尹錫悅的韓國民眾抗議，多少追星族一路唱跳《APT.》，即使明星歌手Rosé與Bruno Mars並未現身，甚至《APT.》的創作初衷根本不是要打倒誰，簡直「無為而大為」！

如今青鳥納入追星族、納入「比論述更有影響力的社會活動」，而追星族論述其實也不輸那些長篇大論，更直接有力，欣見社會多元進步，台灣必因廣納而不亡國！

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

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