自由廣場》罷免權「名存實亡」 選完不准「退貨」？

◎ 葉昱呈

立法院藍白立委日前在人數優勢下，以舉手表決方式，強行通過攸關加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，引發社會各界爭議。

想像一下，如果你在某家大賣場購買衣服，而該賣場公告購買之商品如在七天內覺得不滿意或有瑕疵，可拿回來換貨或退錢，但隔天當你想要退貨時，該賣場卻說公司已修改規定，無法受理退貨，你能不生氣嗎？

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按選舉、罷免、創制及複決，係《憲法》第十七條賦予人民的權利。當初人民在決定投下手中的選舉票時，就清楚對於不孚民望的民選公職人員，得透過《公職人員選舉罷免法》的法定提案程序，進行去留之票決，若投票結果通過罷免門檻，即可依民意淘汰不適任者，如未達到罷免門檻，也可經由民意還其公道，否則豈非只能選舉，而不准罷免？

如今藍白立委聯手強行通過修法，明定罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本，在社會沒有共識下加嚴罷免提議及連署條件，意圖影響民眾參與罷免案提議及連署意願，讓罷免權形同「名存實亡」，不僅是沒收人民的罷免權，亦嚴重斲傷多年來台灣好不容易建立的民主根基。

再想像一下，當你想要行使憲法賦予的罷免權，淘汰刪除潛艦預算，危害國防安全或毀憲亂政的立委時，竟然發現無法辦理「退貨」，你能不生氣嗎？

（作者為務員）

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