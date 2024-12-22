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自由共和國》周桂田、林木興／鼓勵家戶屋頂設置太陽光電 強化電力韌性邁向淨零排放

2024/12/22 05:30

行政院於今年底發布「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為屋頂面積一千平方公尺以下家戶。（資料照）行政院於今年底發布「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為屋頂面積一千平方公尺以下家戶。（資料照）

周桂田／台大風險中心主任

林木興／中研院環變中心博士後研究學者

行政院於今年底發布「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為屋頂面積一千平方公尺以下家戶。該計畫預計至二○二八年新增一．二GW設置量、年發電量十五億度、讓光電屋頂成為建築標準配備。此計畫回應台大風險中心二○二三年淨零轉型民意調查，該調查顯示台灣社會對能源轉型的支持度顯著提升，七十六％的受訪者支持再生能源，接近六成有意安裝或已安裝屋頂太陽能板，月收入五萬至十五萬的家庭安裝意願較高。而屋頂型太陽光電發電不需額外土地資源、對環境負面影響較小，得以促進能源自給自足、減少輸電損耗、提升能源安全，但是需要強化建構廢棄物處理能力。

行政院於今年底發佈「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，以促進能源轉型和綠能發展。計畫旨在增加家戶屋頂太陽光電設置量，並且達成二○五○年再生能源發電占比六十％至七十％的目標。中央政府將提供總經費四十．八億元，每年十．二億元，獎勵屋頂面積一千平方公尺以下家戶，補助每KW設置三千元，每案最高卅萬元，地方政府得額外加碼補助。計畫預計至二○二八年獎勵一．二GW屋頂型太陽光電設置、增加年發電量十五億度、帶動產業投資金額約七二○億元、推廣十二萬戶光電設置。此計畫預計讓光電屋頂成為我國建築標準配備，並且同時促進綠色能源的普及。

該政策回應台大風險中心「二○二三年淨零轉型民意調查」結果，該民調發現台灣社會對能源轉型的支持度顯著提升。多數受訪者支持再生能源成為穩定能源，並願意多付費用發展再生能源。接近六成的受訪者有意安裝或已安裝屋頂太陽能板。筆者曾於二○二三年建議政府和社會應積極推動屋頂型太陽能板的建設，並加強民眾對能源和淨零轉型的認識。七十六％的受訪者支持再生能源成為穩定能源，其中女性支持率為七十九．七％。各收入層級的家庭中，安裝意願較高，特別是在月收入五萬至十萬之間和十萬至十五萬之間的家庭中。六都中接近一半以上的受訪者願意安裝屋頂型太陽光電。

屋頂型太陽光電於發電過程中，利用天然資源發電、不會產生空污，對於環境負面影響較小。然而，於太陽光電發電設備除役之後，台灣需要搭配廢棄物處理之能力建構，例如廢棄物清除與處理體系、循環經濟法規環境營造，雖然台灣具備太陽光電發電設備的廢棄物處理技術。另外，太陽光電相較於其他發電設備，於發電過程中營運與維護費用較低，如果於日間自發自用也得以因應日間用電尖峰時刻，並且一定程度促進能源自給自足、減少輸電損耗、避免依賴電網、提升能源安全。此外，太陽光電可以安裝於既有建物、不需要額外土地資源，特別適合都市地區建構，偏遠地區也得以使用於能源防災。

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