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自由廣場》社區藥局應為全社會防衛韌性的關鍵

2024/12/21 05:30

◎ 黃金舜

賴總統是第一個醫藥背景的總統，上任後針對國人健康及面對天災或戰爭等之應對成立「健康台灣推動委員會」及「全社會防衛韌性委員會」，我十分肯定且支持。藥師是組織完整、成熟的醫藥專業人員，COVID-19疫情期間，於協助防疫工作具成功經驗並獲民眾信賴，我認為除了健康台灣，藥師在建構社會防衛韌性系統亦不應缺席，應奠基過往經驗，於系統中扮演更積極關鍵角色，我呼籲，賴總統應將藥師納入社會防衛韌性系統的建構中。

台灣處於環太平洋火山地震帶，每年夏秋之際颱風頻仍，地緣政治面對中國威脅，天災、戰爭的風險高，如何在非常時期有效調度藥品、食品及飲水等稀缺物資，將是社會韌性的關鍵。

社區藥局深入全國，適合作為物資調度、儲備的場所，亦可作為地區性臨時指揮中心，且平時即備有止痛、止血藥、抗生素、消毒藥水及慢性病用藥等國人常用藥品及醫療器材，更有藥師常駐，非常時期可提供藥品及藥事服務，若以政策引導，鼓勵藥師取得救護技術員資格，或鬆綁相關法規，讓經訓練的藥師在前述非常時期納為《緊急醫療救護法》之緊急醫療救護人員，可有效疏導醫療院所的醫療負荷，保障民眾健康、增進國家社會韌性。

關於核心必要藥品等物資調度，我認為依COVID-19疫情期間調度抗病毒藥之經驗，應於中央及各縣市成立調度中心，讓物資供補預儲及分散，平時定期審視，使藥局了解自身所屬區域內藥品供應情形，且可透過相關管道取得所需物資及品項。

前述政策須透過平時訓練及規劃才能落實，如人員訓練可區分期程，第一年以培訓五%藥師擔任種子教官，第二年十五%，第三年二十五%，循序漸進使藥師具備緊急救護、物資調度知能。「無恃其不來，恃吾有以待也」，身為藥師公會全聯會理事長及國策顧問，賴總統若願將藥師納為社會防衛韌性體系，我願帶領全體藥師配合相關政策，共同守護國人健康及國家安全。

（作者是總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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