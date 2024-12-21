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自由廣場》當民主遭霸凌 出陣就是義務

2024/12/21 05:30

◎ 張昭仁

一九四五年二次大戰結束，世界隱然分成民主國家與共產政權，有人問英國首相邱吉爾為何要堅持自由民主生活形態，他說「民主是所有壞制度裡的最好選擇」。

生活方式是人所選擇與制定，人性自私且不完美，人會鑽營既有制度的漏洞，破壞制度、遂行私慾，所以沒有任何一個制度是完美無瑕，想要擁有民主自由生活，每一代人都得站出來抵抗破壞者，不挺身抵抗，就會讓黑幫流氓滲透控制政治，進而用政治壓迫人民。

二次大戰以來，經過八十餘年，共產政權獨裁本質顯露無遺，民主制度也面臨內部挑戰，在台灣有人正在利用民主的自由特性，透過立法要進行攫奪箝制人民的基本權利，黑幫流氓也是透過選舉進入立法殿堂，試圖透過立法控制政府，改變民主的生活方式。

罷免權被不當限縮，這是典型的透過立法壓制人民，破壞自由民主。立委的權利源自於人民的投票授權，豈可進入立法院就限制人民投票罷免權利？這是違反權力授與的基本原則，只有黑幫流氓與獨裁惡霸會這麼幹，這種黑幫惡霸式的立法獨裁，拼著命也要抗爭到底。

全球各民主體制都是建立在權力制衡，保障人民自由生活與意志。立法權豈能獨大，立法權霸凌司法權及行政財政權，這就是獨裁。只有共產黨的走狗及黑幫流氓的立委敢如此蠻幹。

面對共產政權的走狗及黑幫流氓的立法委員反民主，抗爭是人民的基本義務與權力。台灣民主不能毀於我們這一代，面對共產政權走狗的不分區立委及黑幫流氓立委，我們不能退，也無路可退，民主得來不易，權力源自人民，面對惡法，我們拼著命也要抗爭到底。

（作者是會計師）

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