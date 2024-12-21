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自由廣場》以合法制亂法/反擊毀憲亂政的必要手段

2024/12/21 05:30

◎ 莊宇森

眾所周知，法律應經立法院通過，總統公布（註一）。因此，「立法院通過」及「總統公布」為「法律」的生效要件，兩者缺一不可。所以「立法院通過」之「法律案」，在「總統公布」之前，並非生效之「法律」，故總統若拒不公布經「立法院通過」之「法律案」時，該「法律案」始終是「法律案」，斷不可能由「法律案」無端成為「法律」！

今年五月底三讀通過的「國會擴權法案」（註二），在議決過程與實質內容都有爭議，先由行政院經總統賴清德核可，移請立法院覆議失敗後，民進黨立法院黨團、總統賴清德、行政院、監察院即以該等「國會擴權法案」牴觸憲法為由，向憲法法庭提起確認是否違背《憲法》的訴訟，及暫時停止法律適用的暫時處分聲請。

《憲法訴訟法》第廿六條第一項前段規定「憲法法庭行言詞辯論應有大法官現有總額三分之二以上出席參與」。於是，若將「現有總額」改成「法定總額」（即十五名大法官），就是須有十名大法官才能進行言詞辯論。如今憲法法庭只有謝銘洋等八名大法官，一旦大法官的提名未獲立法院通過，憲法法庭就無法行使職權。若率而將「現有總額」改成「法定總額」，諒非妥適。

立法院在十二月二十日所審查《選罷法》、《憲法訴訟法》及《財劃法》等修正案如有爭議，當可比照前述「國會擴權法案」的適例，如經提出覆議失敗，即得向憲法法庭提起訴訟，及暫時停止法律適用的暫時處分聲請。此際，由於修正的《憲法訴訟法》尚未經總統公布，仍應適用現行《憲法訴訟法》第廿六條第一項前段規定，由大法官「現有總額」（八名）三分之二以上（六名）出席參與，即可進行審判。

有學者認為，總統「應」於收到立院移送的「法律案」十日內公布之（註三）。但總統若依法向憲法法庭提起訴訟，無異「實質上」拒絕公布經立法院三讀通過的「法律案」（在總統公布前，「法律案」並非生效之法律）！而總統「實質上」拒絕公布的「法律案」，在經憲法法庭判決前，即處於效力不明的狀態。此際，現行《憲法訴訟法》仍屬有效之法律。

（作者是律師）

註一：依憲法第七十二條、第一百七十條及中央法規標準法第四條規定。

註二：即《立法院職權行使法》及《刑法》條文修正案。

註三：依憲法第七十二條規定。

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