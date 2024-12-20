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社論》國會之亂與媚中買辦

2024/12/20 05:30

中國的和戰攻勢正進入高峰階段，立法院在野黨團所掀起的國會之亂，也出現愈來愈多亂象。圖為民團昨晚於立法院外舉辦「冬季青鳥在台北：討伐傅崐萁大遊行」。（記者陳志曲攝）中國的和戰攻勢正進入高峰階段，立法院在野黨團所掀起的國會之亂，也出現愈來愈多亂象。圖為民團昨晚於立法院外舉辦「冬季青鳥在台北：討伐傅崐萁大遊行」。（記者陳志曲攝）

台北、上海雙城論壇本週登場，來台的中國上海副市長稱「兩岸同胞從來都是一家人」，但對照近年升高共軍機艦擾台，阻礙台灣參與國際活動，口蜜腹劍話術，絕大多數國人都能清楚分辨，對言不由衷產生更多惡感。但令人質疑，現場聆聽的台北市長蔣萬安，無感於這反差情況，宛如平行時空，繼續以首都市長降格接待。雙方觥籌交錯，予人記憶起十多年前國共一家親負面觀感。剛迎接中國派來的中生樣板團遭抨擊的前總統馬英九，本週又赴中，會見中國高官竟稱「兩岸中國人」，還感謝習近平。中共威脅從未鬆手，對台統戰也一波接著一波，和戰兩張牌愈打愈順手，箇中原因，就在我們有買辦的策應與配合。

先看雙城論壇，台北市現為國民黨執政，中共利用論壇宣稱給北市好處，做球給國民黨的執政縣市。北京慣用藍綠區隔、分而處理，為典型的統戰之術。但話說回來，中國是給了「好處」嗎？上海市副市長說要推動市民來旅遊，藍營人士與傾中言論頓時就把矛頭指向賴政府，稱我方拒絕開放兩岸旅遊，塑造成阻攔的一方。然而，相關說法不是無知跟風，就是甘為中國幫兇。中國政府在蔡政府執政時，就以政治理由，禁止民眾赴台團客遊與自由行，禁令至今未解除。我們是民主自由國家，民眾旅遊移動並不受限。光今年國人已有兩百多萬人次去中國，但中國來台人士僅二十萬人次。北京慣用的脅迫招數，先快禁再緩放，恢復開放也範圍侷限，例如中共現只開放福建民眾去金門、馬祖觀光。如同之前禁止我們農漁產品進口一樣，突然片面發出禁令，再挑選藍營縣市解禁，美其名「讓利」，實際沒拿出任何新東西，卻想空手套白狼，操弄政治詐術而已。

國民黨人常自誇與中國建立對話渠道，包括國共論壇，與現在的雙城論壇。但這些平台對於台海和平穩定、雙方對等交流有任何助益嗎？還只是淪為中國輸台統戰戲碼的政治道具。例如這次雙城論壇，既然已談及交流事項，對於國人在對岸無端受到禁錮，北市府卻吝於當面表達態度。還處處為對方著想，餐宴場合刻意排除綠營民代參加，幫著中國壓制其他多元聲音，難怪被外界譏稱是「媚中論壇」。兩岸互動要正常，政治枷鎖得拆卸。可議的是，藍營邀來的中國人士或官員，在台灣總是大放厥詞，說「中國台北」，還要大家接受這是他們「習慣」用語。但藍營到中國，講個「中華民國」都處處忌諱，被穿小鞋也無所謂。難道國共之間共通語言，大過朝野政黨相互共識。敵我關係混淆，自然也成了北京擴大分化台灣的突破口。

中國的和戰攻勢正進入高峰階段，立法院在野黨團所掀起的國會之亂，也出現愈來愈多亂象。雙城論壇登場之際，週一立院國民黨籍內政委員會召委無視程序正當，用「一分鐘」初審通過選罷法，準備與憲法訴訟法、財政收支劃分法等爭議修法，要在本會期強行通過。藍白修選罷法，民團與法界直指是限縮人民的罷免權，藍營也承認是防堵「大罷免潮」。立法院的第一大黨，卻害怕民意的反撲，著實諷刺。另方面，修改憲訴法是針對憲法法庭，被批評將癱瘓最後的司法救濟機制。修改財劃法則從中央奪走財權，如同國會擴權法案，都是要弱化賴政府的執政能力。藍白現還利用立法院預算會期，準備大砍監察院業務預算。五院當中，大概除了考試院與在野較無利益衝突外，其他憲政機關都遭鎖定狙擊，政治鬥爭瘋狂至此，民主憲政一旦破壞殆盡，這對誰是最為有利呢？

中國對台威脅，是威權對民主的進逼。美國國務卿布林肯昨日總結這四年地緣政治變化時指出，美國讓人們更加重視台灣議題。中國常說台灣是他們的內政，與他國無關，「國際社會已經做出回應：『不，（台灣）是我們的事』。」國際社會正確認識，但台灣內部總有買辦，繼續在為中共謀台鋪路。過去國共鬥爭年代，國民黨有著極為慘痛的深刻教訓。但他們的後代，卻又重蹈當年的錯誤。以為搭建國共之間和樂融融場面，能軟化對方的豺狼野心。先前藍營國會幹部率團赴中，與中共高層直接建立管道，之後朝野紛爭加劇，立法院再無寧日。另方面，中共對台和戰兩手也正進入更頻繁階段。這是時機巧合，還是有其他可能。讓台灣民主失序，對賴政府展開更大攻勢，這裡應外合氛圍，令人憂心。

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