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自由廣場》台灣地位已定：不屬於中國

2024/12/20 05:30

◎ 邱世長

《自由時報電子報》十九日報導，美國國務卿布林肯近期公開表示，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關。國際社會對此的回應是：「不，這是我們的事。」

布林肯是拜登政府主掌外交事務的舵手，他近期在「外交事務」（Foreign Affairs）的撰文，不再是「戰略模糊」，而是採取「戰略清晰」的策略，由布林肯口中說出「台灣是我們的事」，政治意涵非同小可。

面對國際詭譎多變局勢，中國、俄羅斯、伊朗與北韓結盟等危險趨勢，美國若繼續「戰略模糊」，加以川普開口索取保護費，都只會讓美國盟友感到不安，美國也會遞減其國際影響力。

布林肯堅定表態，有幾個重點：一、「台灣是我們的事」，足證台灣不是「自作多情」。台灣藍綠政治人物，暫時可以停止「政治口水」，全台各黨好好集思廣益，台灣該如何走出下一步？哪一個抉擇，對後代子孫會更好？

布林肯的第二個重點，強調國際社會「反對中國稱台灣為內政」！這證明美國認定「台灣地位未定論！」美國明確表態：「台灣絕對不屬於中國！」美國的航空母艦艦隊，三不五時就經過「台灣海峽」，就是告訴國際社會，台灣海峽是「國際海峽」，不是中國所稱的「國內海域」。布林肯再次表態，維持「台海和平」的重要性，這對台灣絕對有利。

俄羅斯侵略烏克蘭，付出巨額代價，國力大為削弱，獨裁者都應引以為戒。最後，台灣暫時「維持現狀」即可，這是主流民意。

台灣經由直選選出總統，而非選「特首」，這已經證明「台灣是主權獨立的國家」。

（作者是教育工作者）

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