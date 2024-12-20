自由廣場》偏愛特定族群 製造社會對立

◎ 李坤隆

立委吳宗憲說他在花蓮搭計程車，司機狂罵執政黨的兩岸政策害陸客沒有來、沒有生意，還說退休公務員會到花東泡溫泉旅遊，但在年改後也沒了。

平心而論，如此發言就是刻意放大個案，目的恐為製造社會恐慌，讓特定政黨或人士獲得利益，殊不可取。

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台灣經歷過年金改革的社會對峙與動盪，如今好不容易才有比較接近公平的「校正回歸」機制，竟然唯恐天下不亂，準備著手翻案，如此行徑，社會無法接受。

就實際來說，軍公教原本的退休制度確是過高，即使現在逐年調降，相對於其他台灣人（尤其是勞工階層）仍屬相當優渥，若說因而無法環遊世界或能相信，若說因而連去花東旅遊都無能為力，絕對言過其實，脫離現實。

年金改革本應整體宏觀，政府資源有限，又要照顧大多數民眾，軍公教瓜分過多資源，其他階層的照顧自然相對減少，即使國家財源增加，也應該是擴大照顧的利基，而非將資源又大幅回頭照顧特定族群，以免造成國家發展的偏差，甚至形成社會對立。

立委為特定族群發聲，我們不反對，但刻意放大個案，徒顯格局偏狹，立委眼中若只看見特定族群利益，國家整體發展必將被撕裂得體無完膚，屆時覆巢之下豈有完卵？軍公教特定族群也將一併淪為受害者，難道這就是立委想看到的結果？

（作者是大學教師）

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