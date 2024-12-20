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自由廣場》抗擊藍委橫暴 守護民主憲政

2024/12/20 05:30

◎ 江榮祥

國民黨團主導立法院內政委員會排審選舉罷免法修正草案，封門阻擋民進黨立委入會議室，三分鐘審竣即散會，程序瑕疵重大。

我國憲政體制內，具有匯流眾意並予整合之功能者，當屬由人民選舉立委所組成的立法院。立委代表人民行使立法權，必須在公開、公平之程序中進行辯論，充分發表意見，再透過表決，由多數決定最終的全體意思，從而制定法律。為防止多數暴力，在形成最終意思之前，必須盡可能尊重少數，保障其發言、辯論及批評之機會，俾供人民比較其中優劣。

多數決產生的表決結果，對少數雖具有拘束力，但決議不得以「詐術手段」作成；出於欺騙或惡意動機而違反議事規則，不只是單純的技術性犯規，因而作成的決議，將被論以無效。尤其是剝奪少數平等參與政治的機會，勢必危害民主原則之固有內涵及平等原則，將使該表決結果喪失正當性基礎而不具效力。

我國國情特殊，有威權遺緒、政黨對立、社會分裂形成國家認同差異及政治立場重大分歧，國民黨團在立院換屆改選取得多數席次，但總得票數略遜於民進黨，雖得以主導立法程序，卻悍拒承擔匯流暨整合台灣民意的重任，專憑多數橫暴以貫徹黨意，毀憲亂政。眼看國會多數公然違反正當立法程序而通過的法律，為了保護自由民主憲政秩序，總統不予以公布，大法官受理聲請後不憚於「司法自制」而即作違憲審查，選民罷免亂政立委，上述都是合乎《憲法》民主國原則與權力分立精神的制衡手段！

（作者是律師、全國律師聯合會司改委員會主委）

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