社論》蔣萬安的祖宗牌位

海基會日前指出，十月上旬三名一貫道道親在中國廣東省中山市被捕，至今快兩個月音訊全無、下落不明。國台辦隨即證實，三名台籍民眾因涉嫌違反中國「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，已被廣東省公安機關逮捕。所謂的兩岸交流下，中國侵害、誣陷台灣人民的例子不勝枚舉。懾於各級政府惡紀錄，有些受害者家屬不敢張揚，尋求北京之友私下周旋，甚至婉拒本國政府「越幫越忙」。其實，噤若寒蟬，只會令中國方面更大膽往「被認罪」的劇本演下去。

受害者及家屬，一定要有清楚認識，勇於揭發事實，才是正辦。公諸於世，令各界關注中國侵犯自由人權的不文明，至少可以讓他們有所忌憚，確保受害者不會不明不白「被消失」。李明哲案，便是如此。揭發事實，持續救援，才有起碼的「程序正義」，否則就是任人宰割的羔羊。而受害者，服刑期滿，離開中國大監獄，人格清白尊嚴依舊在，反而成為控訴一黨專政的標誌。不僅台灣人民，其他外國公民，也不時淪為北京的獵物，遂行其「人質外交」的工具。二○一八年底的孟晚舟事件，中國逮捕兩名加拿大公民，指控涉嫌危害中國國家安全。直到二○二一，孟晚舟獲釋，兩名加拿大公民才獲釋。

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這次國防部主動預告，中國解放軍「無聲利劍軍演」。北京的各發言系統，既不承認也不否認此一消息。解放軍方面強調，無論是否舉行演習，共軍在「打獨促統」方面，「不會缺席、不會手軟」。但，包括國民黨立委卻宣稱，「沒有宣佈」就是「沒有軍演」，所以，「總統府應該跟解放軍道歉」！真是諷刺，北京一直對台灣及美國隊友進行灰色地帶測試，尤其是把握明年一月二十日川普就任前的空檔，而它的協力者卻鼓其如簧之舌，蠱惑台灣人民安於敵人煮青蛙的溫度上升。國防部是對的，隨時發布共機、共艦、公務船在台海周邊動態，讓國際知道中國對區域武力脅迫日常化，不能把它「沒有宣布」的軍演當作不存在，最後讓它對台灣、印太的蟒蛇策略得逞。

在中國「無聲利劍軍演」期間，「馬終統」正忙著經手兩岸學生交流，彷彿中國封鎖台灣、拒止美國隊介入的實境推演是空氣。中國學生代表，把十二強奪冠的CT稱為「中國台北」，引起台灣輿論一片譁然。但「馬終統」方面胳臂往外彎，五四三那是中國習慣的講法，對方是真誠的祝福，難道台灣人連這樣的包容跟雅量都沒有嗎？還要去追殺跟霸凌嗎？還說我們也可以講「中國台灣」。按照這種歪理，如果中國來人公然宣稱，一九四九年十月一日，PRC成立ROC從此結束了他的歷史地位，「馬終統」方面恐怕也會說：那是中國習慣的說法，台灣人要包容不能追殺、霸凌！

所謂的兩岸交流，根本是不平衡的往來。中國的統戰一直往台灣流，搞得有些台灣人民的資金、認同往中國流。最黑的笑話是：我們中國人到台灣交流，完全遵守台灣的法律，享有自由人權，於是可以暢所欲言、為所欲為；所以，台灣人民到中國，也要入境隨俗，遵守中國法律，比照十四億人的國民待遇，也就是自由人權「被沒收」。故而，國人在中國，儘管非常謹言慎行，還是動輒「觸法」，因為中國是黨治、人治。國人在中國，必須假設自由人權不存在。而中國人來到台灣，卻可以大剌剌批評民主、矮化台灣。怪的是，台灣所給予的自由人權，中國來人從來不拿來批評一黨專政、封控清零、六四屠殺⋯。失衡的交流，說穿了就是統戰、滲透、分化、顛覆、認知戰的合法管道。兩蔣的接班人，不知是笨還是壞？

解放軍躍躍欲試，台灣如臨大敵之際，「馬終統」無怨無悔為習近平效力，蔣萬安也馬不停蹄進行雙城論壇。蔣市長，自稱兩蔣後代，卻不如兩蔣之「知匪派」。馬、蔣還自灌迷湯：交流總比不交流好，相互理解也比誤解更具價值。解放軍大軍壓境，還在學生交流、雙城論壇，這樣的人把自己當成什麼人？這樣的人把敵人當成什麼人？「馬終統」跟蔣萬安，至少有一處不同。前者只是小蔣跟班的翻譯人員，後者頭上有兩蔣的祖宗牌位。假使蔣萬安自我矮化成「馬終統」，滿口都是「北京話」，乃至「投共（之所好）」，不啻令兩蔣之「殺朱拔毛、解救同胞」淪為笑話。果真如此，兩蔣地下有知，恐會拒斥「章萬安」認祖歸宗吧！

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