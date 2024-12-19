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自由廣場》台灣地位獨立 而非未定

2024/12/19 05:30

◎ 沈建德

台派在台北論述中華人民共和國無權代表台灣，有的說，開羅宣言不是條約，無國際法效力（不要管它）；有的說，舊金山和約日本放棄台澎，但未提到台灣主權轉交給誰（台灣地位未定）。

這兩個都是古老的說法，應根據新資訊修正：

一、國際法庭已表示過，國際協議不管名稱為何，都有法律拘束力，亦即開羅宣言有法律效力。但開羅宣言不涉台灣，一九五五年二月一日它的起草人邱吉爾已說明清楚。國史館的開羅會議檔案也記得很清楚。花一點時間就可暸解，中華人民共和國和中華民國都無權代表台灣。

二、舊金山和約日本放棄台澎，沒提台灣交給誰。這點，和約的起草人杜勒斯一九五一年九月五日逐條說明時就已點出。但他有提出解方，那就是一九四五年訂定的聯合國憲章。他說根據憲章第七十七 條，由敵國分離的領土應交聯合國託管。而託管的目的在使之self-government或獨立，寫在憲章第七十六條。台灣地位並非未定。

舊金山和約的「前言」提到，日本絕對遵守聯合國憲章的原則，杜勒斯也說，「前言」是和約重要的一部分The Preemble is an important part of the treaty。也就是，台灣的地位根據聯合國憲章，獨立而非未定。

（作者為前中興大學企管系副教授）

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