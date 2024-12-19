自由廣場》中共五子落漆 藍營昧勢逢迎

◎ 竹木一工

「槍桿子、筆桿子、刀把子、錢袋子、精算子」是中共理政的工具。槍桿子就是控制軍隊，筆桿子控制宣傳機構，刀把子掌控公安及司法，錢袋子控制金融財政，精算子利用國家統計局編造假數據。事實顯示，習近平目前是五子落漆，說明如下：

一、槍桿子軍心思變：二○一五年一月二十八日，《解放軍報》題為：「堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制」的文章指出，「中央軍委實行主席負責制，是憲法確立的重要制度，有利於軍委主席對全軍實施集中統一領導和高效指揮…。」弔詭的是，二○二四年一月二十九日，《解放軍報》標題「帶頭堅持集體領導」的文章針貶「個別主要領導借集中之名搞一言堂、家長制，在開會前個人定調、在討論中個人定音、在形成決議時個人定局。」軍報論述的改變加上習近平任內提拔的親信將領陸續落馬，迂迴佐證軍心思變，習近平大權旁落的市井傳說。

請繼續往下閱讀...

二、筆桿子不再吹捧習語錄：《人民日報》【每日一習話】的習語錄專欄不見了，顯然習思想神化不再，更支撐了上述市井傳言。

三、刀把子貪腐痼疾：公開資料顯示，截至時喔月四日，今年已有五十一名中管政法幹部被查。成為中共「十八大」後中管幹部落馬人數最多一年。中管幹部是指，任免權在中共中央組織部的幹部。

四、錢袋子貪腐不遑多讓：根據澎湃新聞統計，今年截至十一月底，共有八十八名金融高官落馬，單單十一月就有七人，包括一人為中管幹部，六人為中央一級國家機關、國企和金融單位幹部。

五、精算子成了騙子：中國式腦筋急轉彎：明明口袋只有三十元，卻說有三千元，這種人是誰，答案是國家統計局、前總理李克強自創的克強指數更迂迴證明連李克強這樣的高官都不相信官方的統計數字。最近統計局為了降低青年失業率而公然改變失業定義更是引發社會議論。

國家將亡，必有妖孽，習近平五子落漆，中共面臨亡黨亡國危機，怎奈國民黨菁英蔣萬安仍妄圖挾中共以自重，執意卑躬屈膝如期舉辦雙城論壇，萬安如此辦事，委實令人不安。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法