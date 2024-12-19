自由廣場》台灣公民請覺醒

◎ 謝建民

下一波公民運動開始前，我們請以台灣獨立建國的主張出發吧。

二○一四年的三一八運動，是我們近代的啟蒙。二○年民進黨拿下中華民國政權，我們終於感受到台灣人勝利，似乎可以從中國國民黨、中國共產黨的夢魘中醒來，民主自由的空氣不脛而走。

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那樣的社會氛圍可以長長久久，不用上街陳抗、不用擔心黨國威權復辟，更加自由開放。一路走來至今，中華民國台灣是台派們最大共識應該沒問題。

一六二四年荷蘭入侵至今，距台灣人四百年史的今年，中國國民黨拿下國會多數後的行徑，讓五月的青鳥行動帶起這波高潮，原來我們必須不斷不斷守備，才能維持獨立現狀，而國際局勢、中國威脅也不斷來臨。

當我們僅止追求「民主化」，問題就會產生。

是的，選舉有輸有贏，票多的贏。

下一波公民運動前，邀請各位朋友以台灣建國的主張出發，體制內的法條攻防以參與選舉的政黨朋友為主，我們民眾動員支持為輔。然後請帶著一六體制外的建國意識參與其中，累積最需要的民意，不再把這樣的主張放在可有可無、以後再說。

國族、國家的邊界確立，才是真正弱化中國國民黨。當我們不必再因台灣民選總統背得出中國「璦琿條約」或「華人民主燈塔」字句而感到開心，當我們知道台灣各族群、母語應該被理解尊重，二戰後移民、新移民也該是同一個「台灣國」，當中華、中國不是選項時，我們的民主化自然能存續。

電影Snowpiercer末日列車告訴我們，世界末日裡唯一生存列車的權利源頭—引擎室搶奪的勝利並非終極目標，回到世界才是我們的終極目標。

（作者是機械加工業者 民防自訓者）

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