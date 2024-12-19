自由廣場》國共兩黨殘害一貫道

◎ 陳茂雄

十月上旬有三名七、八十歲的台籍一貫道道親在中國廣東省中山市被捕，至今音訊全無。中國國台辦表示，經了解，周姓、江姓、謝姓等三名台籍民眾涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關「依法逮捕」，三人均已聘請律師。

中共之所以逮捕三名一貫道道親，其原因與昔日的中國國民黨政權完全一樣。以前一貫道被稱為「鴨蛋教」，因「清口」（素食）者可以吃蛋，是一群單純的宗教團體，可是被中國國民黨政權禁了，且抹黑他們，對民眾宣傳，一貫道是邪教，他們執行宗教儀式時是裸體，使一般民眾抗拒一貫道。

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事實上一貫道是正派宗教，中國國民黨政權之所以抹黑且封殺他們，是因為他們有組織，獨裁政權必須穩定獨裁體制，所以禁止人民集會及組織，以免出現武裝的民主運動，一貫道就是犯了「有組織」這項禁忌。當年除了一貫道之外，新約教會也一樣因為有組織而遭迫害。

新約教會是一群很虔誠的宗教信徒，完全沒有牽涉到政治，然而也因為有組織而遭中國國民黨政權迫害，逼得這一群人抗暴，當年第一個敢罵蔣經國為獨裁者的並不是黨外人士，而是新約教會。後來新約教會與外面的社會隔絕，更不理會中國國民黨，反而一貫道較親近中國國民黨，不知是否為斯德哥爾摩症候群。

中國共產黨與昔日的中國國民黨真是兄弟黨，以禁止人民集會與組織來穩定獨裁政權。法輪功也是很正常的健身及宗教團體，完全沒有政治意識，仍然遭中共迫害，只因他們有組織，國共兩個兄弟黨對有組織的團體必定予以剷除，更不許人民集會。事實上直到今日法輪功還相當遷就中共，在美國就與台獨運動人士切割得很清楚，但還是得不到中共的諒解，中共對有組織的一貫道當然不會輕易放過。

台灣由獨裁走到民主，沒有歷經武裝革命，「寧靜革命」令台灣人引以為傲，事實上這是一場誤會，中國國民黨政權對人民的組織及集會控制太嚴，人民完全沒有機會武裝革命，若不是江南命案使蔣家接班失敗，今日的台灣還是與中國一樣，面對獨裁政權。

（作者為中山大學退休教授 台灣安全促進會會長）

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