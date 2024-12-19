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自由廣場》中國暨南大學校友傅崐萁領軍 藍營立委藉民主顛覆台灣

2024/12/19 05:30

◎ 林瑞霞

針對國民黨主導國會戒嚴鬧劇，小學老師貼文「請問，開班會時，會把事先知道持反對意見的人反鎖在教室外面嗎？再問，開校務會議，會把持反對意見的人排除在會議之外嗎？」

翻閱「維基百科」，事件主席徐欣瑩——台北市中山女高、成大學士、交大碩士、博士，台灣衛星測量領域首位女性博士。如此名校經歷，反民主竟至如此，是台灣教育出問題，還是正如許多人所調侃的：再好的人才「一入藍，就腦殘」？！

一九五○年蔣介石政權轉進台灣，殷海光、雷震⋯等幾位「外省人」即跟李萬居、郭雨新、高玉樹⋯等台灣民主人士連結起來，除反對蔣介石違憲連任總統，殷海光在〈大江東流擋不住〉更表示：組織政黨是民主潮流，就像大江東流誰也擋不住！

如今台灣已可自由組黨，但歷經三次政黨輪替後，竟還發生國民黨用保鮮膜封門不准他黨立委進去開會的鬧劇！連被認為傾向深藍的資深媒體人黃暐瀚都發文「荒誕情節連小說都寫不出來」！可見民主作為普世價值，超越省籍族群與藍綠，必須珍惜。

惟近一年來，台灣民主面臨空前危機！除顯性的藍白聯手，利用多數暴力輾壓民主，更令人憂心的是背後的中共早已定下「民主顛覆台灣」的指導戰略。

八年前中共外宣環球時報社論寫下「不惜讓台灣黎巴嫩化」，其意在：還無法改變台灣總統大選結果前，現階段要透過在地協力者對台灣民主體制發動攻擊，癱瘓台灣民選政府運作。

以傅崐萁為例，其最高學歷是「中國暨南大學國際關係博士」。眾所周知，該校是中共中央統戰部監管的中央部屬高校，傳承統戰部陰狠、狡猾、目無法紀、工於分化鬥爭的DNA；目睹這次鬧劇，傅崐萁確實將這些統戰伎倆發揮到極致！

至於以《財劃法》癱瘓台灣民選政府運作，以《離島建設條例》在金馬離島、原住民部落與花蓮，都是中國操控在地協力者現階段目標！可見紅統早已在台灣內部進行一埸沒有礮聲的戰爭！

化危機為轉機！台灣的民主是很多先賢流血流汗才走到今天！守護捍衛民主價值，絕不妥協！更不能退讓！

（作者是嘉義市桃山人文舘舘長）

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